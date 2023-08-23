«جبل حفيت المجتمعي» يطلق منتديات مستدامة

المصدر: أبوظبي- البيان

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أطلقت مؤسسة التنمية الأسرية مجموعة من المنتديات المستدامة والبرامج والفعاليات التعليمية والتدريبية والثقافية، في مركز جبل حفيت المجتمعي بمدينة العين، تستهدف الأطفال وكبار المواطنين والمرأة والشباب والأسرة.

وقالت مريم محمد الرميثي، مدير عام مؤسسة التنمية الأسرية: يعد المركز واحةً شامخةً للتنمية، حيث يمتاز بتقديم مجموعة متنوعة من الخدمات التي تغطي مختلف جوانب الحياة، والإسهام في توفير بيئة اجتماعية جاذبة، ومساحات آمنة للتواصل الأسري والمجتمعي ونشر الوعي واكتساب المعارف والمهارات الاجتماعية، ورصد الاحتياجات المجتمعية التي تعزز جودة حياة الأسرة في جو يجمع بين الترفيه والتثقيف بطرق مبتكرة غير تقليدية.

وأضافت: يجسِّد مركز جبل حفيت المجتمعي الآن مفهوماً متكاملاً للمركز الاجتماعي، ويتبنّى الهوية المؤسّسية الجديدة التي تسعى إلى تعزيز جودة حياة الأسرة واستقرارها، كما يقدِّم المركز إطاراً استراتيجيّاً وقائيّاً شاملاً لدعم التغيير الاجتماعي الإيجابي، من خلال توفير منظومة شاملة من الخدمات لتمكين أفراد الأسر من الوصول إلى المعارف وتطوير مهاراتهم، للوصول إلى أسر مستقرة ومجتمع متماسك ومتلاحم.

نادي بركة الدار

كما ينظم مركز جبل حفيت المجتمعي مجموعة من الورش والفعاليات ضمن نادي بركة الدار والمخصص لفئة كبار السن من المواطنين والمقيمين، حيث يوفر بيئة آمنة تعزز المشاركة الفاعلة لدى كبار المواطنين وتضمن لهم الدعم النفسي والاجتماعي والثقافي والصحي، ويقدم أيضاً ورش متنوعة لتمكينهم من الاستخدام الإيجابي للتقنيات الحديثة، بالإضافة إلى حرص مؤسسة التنمية الأسرية باستثمار طاقات وخبرات كبار المواطنين المهنية والفنية والموروث الثقافي لتعزيز اندماجهم الإيجابي في المجتمع.

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