تدريب وتوظيف 30 باحثاً عن عمل في الفجيرة

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

ت + ت - الحجم الطبيعي

نظمت دائرة الموارد البشرية بحكومة الفجيرة، برنامجاً للتدريب قدمه معهد الإدارة السياحية والفندقية السويسري بحضور 30 مشاركاً من الباحثين عن عمل، الذي جاء نتاج الشراكة الاستراتيجية بين الدائرة والبرنامج الوطني «نافس» ووزارة الموارد البشرية والتوطين، وبدعم من مؤسسة الفجيرة الوطنية للفنادق. وقالت نورة الهنداسي رئيس قسم التدريب والتطوير في الدائرة، إن البرنامج سيستمر لمدة أسبوعين، وسيتم تعيين المشاركين مباشرة في مختلف الشواغر المتاحة في قطاع الفنادق بالإمارة.

حرص

وأوضحت أن البرنامج حرص على إيجاد فرص عمل للمواطنين في قطاعات الضيافة والفندقة، للتوسع في هذا القطاع المهم باستقطاب المواطنين للعمل في مختلف الفنادق العاملة بالإمارة، ونوهت إلى أن البرنامج يقوم على تدريب مكثف يهدف إلى تأهيل وإكساب الباحثين عن عمل على المهارات الأساسية في مجال الفندقة، ويشمل البرنامج مجموعة واسعة من المهارات التي تختص بمجال الفنادق منها إدارة الحجوزات وخدمة العملاء وتنسيق الفعاليات والاتصال الفعال والتعامل مع النزلاء في تقديم الضيافة والبروتوكول، وأيضاً من الأهداف الرئيسية لبرنامج واجهة تعزيز الشراكة بين القطاع الحكومي والخاص ونشر ثقافة العمل في القطاع الفندقي والسياحي في الفجيرة وتوسيع دائرة الفرص للشباب والباحثين عن عمل في هذا القطاع الخاص.

جهود

وأضافت: البرنامج يندرج ضمن جهود الدائرة تستهدف تدريب وتأهيل وتوظيف الباحثين عن العمل من المواطنين والمواطنات لدى القطاع الخاص وتعزيز قدراتهم التنافسية، بالشكل الذي يحقق الأهداف الاستراتيجية بإيجاد شواغر في مختلف القطاعات الخاصة والرامية إلى تمكين الموارد البشرية والتوطين وتعزيز توظيفها في سوق العمل، وذكرت بأن المشارك في البرنامج سيكون قادراً على الالتحاق بالعمل خلال فترة لا تتجاوز أسبوعين، إلى جانب العمل على تسهيل توظيفهم وتدريبهم وتنمية مهاراتهم.

وذكرت أن دعم برنامج نافس كشريك استراتيجي ساهم في رفع الكفاءة التنافسية للكوادر المواطنة وتمكينهم لشغل الوظائف في مؤسسات القطاع الخاص، الأمر الذي ساهم في تشجيع الشباب المواطن، من الباحثين عن العمل على انتهاز فرص العمل المتاحة في القطاع الخاص لاقتحام مجالات عمل جديدة مثل قطاع الضيافة والفنادق.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز