«طرق دبي» تفوز بـجائزة تكنولوجيا التشييد 2023

المصدر: دبي- البيان

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فازت هيئة الطرق والمواصلات بدبي، ممثلةً بإدارة حرم القطارات، بجائزة «تكنولوجيا التشييد 2023» في فئة التحول الرقمي العام، وذلك عن المنصة الإلكترونية للمعلومات الهندسية الخاصة بالقطارات. وتهدف الجائزة إلى الإشادة بأفضل المشاريع في قطاع التشييد وتعزيز التميز والإبداع.

وتعتبر هذه المشاركة الأولى لإدارة حرم القطارات في هذه الجائزة المقدمة من قبل الجهة المنظمة لمؤتمر ومعرض تكنولوجيا التشييد 2023 وهو مؤتمر إقليمي انعقد في إمارة دبي بمشاركة مختلف الجهات الحكومية والمحلية بالإضافة لشركات التطوير العقاري والاستشارات الهندسية وتم الفوز بالجائزة بعد وصول الهيئة للتصفيات النهائية وتفوقها على 6 جهات أخرى كانت مرشحة للفوز.

وتعمل المنصة الإلكترونية للمعلومات الهندسية الخاصة بالقطارات على إدارة المعلومات بشكل فعال حيث إنها تضم أكثر من 800 ألف مستند لأصول مترو دبي وبيانات عن مؤسسة القطارات والجهات المرتبطة بعمل المؤسسة التي تتضمن فئات الاستشاريين والمقاولين والشركة المشغلة للقطارات.

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