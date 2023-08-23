«دبي الخيرية» ترد على الاستفسارات بالذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - رامي عايش

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أطلقت جمعية دبي الخيرية خدمة جديدة على موقعها الإلكتروني، تتيح الرد على استفسارات ومقترحات المتعاملين بخاصية الذكاء الاصطناعي.

وقال خالد العلماء أمين السر العام، إن الخاصية توفر للمتعاملين نافذة محادثة فورية طورتها الجمعية بالاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في هذا المجال، بهدف توفير قناة تفاعلية للتواصل مع المتعاملين، وتقديم الدعم الفني والاستشارة لهم حول عدد من خدمات وأنظمة الجمعية على مدار الساعة، من خلال تطويع التقنيات المتقدمة في تسهيل العمل.

ولفت إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تنويع قنوات الخدمة المتاحة للمتعاملين، والتسهيل على المتبرعين والمستفيدين وتمكينهم من الوصول إلى خدمات الجمعية في أي وقت ومن أي مكان، بالرد على جميع استفساراتهم ذاتياً فيما يخص خدماتها عبر نافذة مخصصة للمحادثة.

إضافة

وقال العلماء: جاءت قناة التواصل الجديدة انطلاقاً من سعي الجمعية لإسعاد متعامليها وتقديم أفضل الخدمات لهم، ومساعدتهم في الحصول عليها، بسرعة وسهولة، وعلى مدار الساعة، كما أن القناة تعد إضافة نوعية لجهود الجمعية الرامية والمتواصلة في تعزيز خدماتها وتطوير قنوات تقديم الخدمة، بما يتوافق مع أفضل الممارسات المتبعة في مجال إسعاد المتعاملين.

وضاف: النافذة مصممة لاستخدام الذكاء الاصطناعي الخاص بالمحادثات لفهم المعنى في رسائل المستخدم والرد بطريقة تشبه البشر.

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