«رياض الجنة» محاضرات ودروس في مساجد دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، قطاع الشؤون الإسلامية، إدارة التثقيف والتوجيه الديني، عن تنظيمها مجموعة من الدروس والمحاضرات والدورات بعنوان «رياض الجنة» في مختلف مساجد دبي، على مدار النصف الثاني من العام الجاري.

تثقيف

وأفاد محمد ميحد السويدي مدير إدارة التثقيف والتوجيه الديني بالدائرة، أن برامج التوعية والتثقيف التي تنظمها الإدارة، تعقد بناءً على خطة التوعية الدينية المعتمدة بالدائرة، والتي تتناول مختلف الموضوعات الدينية والاجتماعية والثقافية، هادفة إلى نشر الثقافة والوعي الديني بين مختلف فئات المجتمع، وترسيخ قيم ومبادئ الوسطية لديننا الإسلامي، حيث يواصل برنامج «رياض الجنة» تقديم دروس ثابتة ودورات علمية متنوعة على امتداد النصف الثاني من العام 2023 في مختلف مساجد الإمارة.

وأكد حرص الإدارة على الاستفادة من المساجد المنتشرة في الإمارة، لتكون منارات للعلم، ومنابر للتأصيل العلمي الصحيح لمختلف المسائل الدينية والفقهية التي تخدم أفراد المجتمع، مؤكداً أن مساجد الإمارة تشهد إقبالاً واسعاً من طلاب العلم ورواد المساجد لحضور الدروس والدورات التعليمية التي تنظمها الإدارة، ساعية لتثقيف وتعليم جمهور المصلين وتبصيرهم في دينهم ودنياهم.

دروس

وأوضح إبراهيم المنصوري - رئيس قسم الإرشاد الديني بالإدارة - أن هذه الدروس يقدمها عدد من الوعاظ، وهي دروس ودورات توعية مكثفة على مدار الأسبوع موجهة لعامة المسلمين ولطلاب العلم والراغبين في التبحر في علوم الفقه والشريعة الإسلامية، ومنها: شرح كتاب بلوغ المرام، وتفسير القرآن، والتفسير الميسر لجزء الذاريات، وشرح رياض الصالحين، وشرح مناهج السالكين، وشرح أخصر المختصرات، وشرح كتاب عمدة السالك في الفقه الشافعي، وشرح صحيح مسلم، وشرح أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، وغيرها من الكتب.

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