«تنفيذي الشارقة» يطّلع على مشروع بوابة البيانات الاجتماعية

المصدر: الشارقة - البيان

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ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، اجتماع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، الذي عقد في مكتب صاحب السمو الحاكم.

وناقش الاجتماع الموضوعات المدرجة على جدول أعماله حول شؤون العمل الحكومي ومتابعة احتياجات المجتمع، والعمل على تلبيتها بما يوفر الحياة الكريمة للمواطنين والقاطنين على أرض الشارقة.

واطلع المجلس على مشروع بوابة البيانات الاجتماعية الذي نفذ بتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة لتوفير بيانات دقيقة وشاملة وفورية عن الأفراد والأسر وتبادلها بين الجهات ذات العلاقة في حكومة الشارقة والجهات الاتحادية والجهات المحلية في إمارات الدولة لدعم تقديم الخدمات الاجتماعية بأفضل الطرق وأسرعها.

وتهدف البوابة إلى تحقيق الانسيابية في تدفق البيانات بين الجهات الحكومية بشكل آمن وفعال، وتوفير البيانات والمعلومات الصحيحة والدقيقة والآمنة والحديثة، والمساهمة في سرعة عملية اتخاذ القرار في توفير الخدمات للمجتمع، وتوفير الوقت والجهد وتقليل مراجعة المؤسسات، وتقليل مدة الحصول على الخدمات بما يحقق رضا المتعاملين ويعزز من التنافسية.

وأثنى المجلس على الجهود المبذولة في تطوير بوابة البيانات الاجتماعية وتعزيز الربط بين الجهات وتوفير البيانات الحديثة، موجهاً الجهات المحلية في إمارة الشارقة بتوفير كل التسهيلات والتعاون بشكل أكبر لدعم البوابة وكل المنصات المعنية بمشروعات الربط الرقمي.

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