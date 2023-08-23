شرطة دبي تعزز التوعية بالتعاون بين 600 طالب في نادي بالرميثة

المصدر: (دبي - البيان)

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نظمت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بمبادرة الروح الإيجابية وبالتعاون مع نادي بالرميثة الرياضي بدبي، عدداً من البرامج ومحاضرات التوعية لأكثر من 600 طالب وطالبة تراوحت أعمارهم بين 5 و 15 عاماً، خلال فترة الصيف. وشهد انطلاق البرامج والمحاضرات، عادل بالرميثة مدير النادي، وفاطمة بوحجير منسقة مبادرة الروح الإيجابية، والملازم محمد الخزرجي والملازم مريم عبدالله. وأشاد عادل بالرميثة، بجهود القيادة العامة لشرطة دبي التوعوية والتثقيفية، مؤكداً أهمية المسؤولية المجتمعية للمؤسسات الحكومية والخاصة في تعزيز الوعي بين الشباب، والمشاركة في تنشئة جيل قادر على حماية نفسه، وتوجيه طاقاته وقدراته في المسار الصحيح الذي يخدم نفسه وأسرته ووطنه.

وبدورها، قالت فاطمة بوحجير، إن مبادرة الروح الإيجابية، مستمرة في جهودها التوعوية والتثقيفية بين أفراد المجتمع، عبر مبادرات وبرامج وفعاليات مجتمعية ورياضية تحقق الأهداف المرجوة من المبادرة، والرامية إلى إسعاد المجتمع، وتعزيز السلوك الإيجابي وقيم التسامح والتعايش بين الأفراد.

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