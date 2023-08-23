«رماس» يجيب على 32 ألف استفسار في 6 أشهر

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي أن موظفها الافتراضي «رماس» المدعوم بتقنية «تشات جي بي تي» النسخة التجريبية أسهم في إثراء تجربة المتعاملين وتعزيز سعادتهم، بفضل قدرته الفائقة على التفاعل مع المستخدمين وفهم احتياجاتهم واستفساراتهم بطريقة أفضل.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «بدأت الهيئة الاستخدام التجريبي لتقنیة «تشات جي بي تي» منذ شھر أبریل 2023 على موقعها الإلكتروني، عبر موظفھا الافتراضي «رماس» لتعزيز تجربة المتعاملين. وتسهم تقنية «تشات جي بي تي» في تعزيز إمكانات «رماس» نظراً لقدرته على التعلم واستيعاب احتياجات المتعاملين وتحليلها بناءً على المعطيات والبيانات المتوفرة، ومن ثم اتخاذ القرار اللازم للإجابة والرد بشكل دقيق وفوري. ومنذ نهاية أبريل وحتى نهاية النصف الأول من عام 2023، أجاب «رماس» المدعم بهذه التقنية المتقدمة عن 32.084 استفساراً من خلال موقع الهيئة الإلكتروني وتطبيقها الذكي.

وبلغت نسبة سعادة المتعاملين عن خدمات «رماس» المدعومة بتقنية «تشات جي بي تي» النسخة التجريبية 90% خلال هذه الفترة. وأضاف معالي سعيد الطاير: تسعدنا النتائج الإيجابية التي نحققها نتيجة لتبني أحدث تطبيقات تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الإحلالية وتسخيرها لتعزيز خدماتنا والارتقاء بسعادة المعنيين وجودة الحياة. ونحرص على مواكبة التطورات التقنية المتسارعة في شتى الميادين، خصوصاً في مجال الذكاء الاصطناعي، لجعل دبي أفضل مدن العالم في الاستعداد لتحديات وفرص المستقبل وتغيراته المقبلة.

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