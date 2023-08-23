58 حملة تفتيش على أسطوانات الغاز المنزلي بدبي

المصدر: دبي - وائل نعيم

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نفذ المجلس الأعلى للطاقة في دبي وأعضاء فريق التفتيش الميداني المشترك 58 حملة تفتيش مشتركة على قطاع أسطوانات الغاز المنزلي خلال النصف الأول من عام 2023، بهدف التأكد من تنظيم ممارسات الأعمال، وتطبيق أعلى المعايير العالمية في الأمن والسلامة، وضمان تداول غاز البترول المسال من نقل وتخزين وتوزيع في الإمارة طبقاً للمواصفات المعتمدة في الدولة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي لــ «البيان»: انسجاماً مع رؤية القيادة الرشيدة، في حماية البيئة والمجتمع وضمان تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة، أصدر المجلس القرار رقم 3 لسنة 2021 لوضع الإطار التنظيمي والاستراتيجيات والتشريعات لتوزيع غاز البترول المسال ومشتقاته في الإمارة ليكون متوافقاً مع أعلى المعايير العالمية في هذا المجال.

وأوضح أن فريق التفتيش المشترك ينظم حملات تفتيشية عدة يتم التخطيط لها بشكل استباقي بناءً على سيناريوهات مدروسة من أعضاء الفريق، وذلك للتصدي لجميع أنواع مخالفات أسطوانات الغاز المنزلي.

ويتم الاتفاق بين أعضاء فريق التفتيش المشترك لتحديد الأدوار والإجراءات المشتركة خلال حملات التفتيش كل حسب اختصاصه، وبشكل تكاملي لضمان نجاح الحملات التفتيشية وفعاليتها، مشيراً إلى أن الحملات تستهدف التفتيش على المخالفين غير المصرح لهم، وموزعي أسطوانات الغاز المرخصين، والتعبئة والتخزين غير المشروع لأسطوانات الغاز المغشوشة.

إجراءات

وقال سعيد الطاير هناك نوعان رئيسيان للإجراءات ضد المخالفين الأول: الإجراءات ضد الشركات غير الملتزمة بتصريح تداول أسطوانات الغاز المنزلي، وفي حال ضبط شركات توزيع أسطوانات الغاز المنزلي أثناء نقل وتوزيع المغشوشة، يتم اتخاذ إجراءات تصاعدية رادعة، ومنها المصادرة وحجز المركبة المخالفة، واستدعاء مدير الشركة وأصحاب الرخصة التجارية، والثاني: الإجراءات ضد المخالفين غير المصرح لهم بتداول أسطوانات الغاز المنزلي: في حال ضبط أفراد أو جهات غير مرخصة أثناء تعبئة أو تخزين أو تهريب أو تداول أسطوانات الغاز، يتم المصادرة، وحجز وسيلة النقل، واتخاذ الإجراءات القانونية.

ودعت لجنة تنظيم تداول المواد البترولية في دبي أصحاب المباني والمزارع والعزب على تبليغ السلطات في حال رصد أو الاشتباه باستخدام منشآتهم من قبل المخالفين لتعبئة أو توزيع أسطوانات الغاز غير المشروعة حفاظاً على الأرواح والممتلكات من هذه الممارسات شديدة الخطورة، للتبليغ عن أي حالات مشبوهة لتعبئة أو تخزين أسطوانات في أماكن غير مصرح بها في إمارة دبي، التواصل مع لجنة تنظيم تداول المواد البترولية على البريد الإلكتروني pp@dubaisce.gov.ae

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