«كراكال» تشارك في معرض «أبوظبي للصيد والفروسية 2023»

المصدر: أبوظبي - البيان

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تشارك «كراكال»، الشركة التابعة لمجموعة إيدج والرائدة في إنتاج الأسلحة الخفيفة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، للمرة الـ 16 في معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2023، بصفتها المنتج الأول في دولة الإمارات العربية المتحدة للمسدسات والرشاشات والبنادق وبنادق القنص عالية الأداء.

وتشارك «كراكال» في النسخة الـ 20 من الحدث والمقام في الفترة من 2 إلى 8 سبتمبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض، باعتبارها راعي القطاع، حيث تعرض مجموعتها التجارية الكاملة من البنادق الدقيقة والمسدسات متعددة الاستخدامات. كما سيعرض جناح كراكال بنادق ألمانية فاخرة من إنتاج الشركة الألمانية التابعة لها «ميركل» ومنتجات من «ليوا آرمز» ومنتجات من «لهب» للذخائر الخفيفة.

تميز

وقال حمد العامري، الرئيس التنفيذي لشركة «كراكال»: «إنه لمن دواعي فخرنا المشاركة مرة أخرى كراعٍ للقطاع في دورة جديدة من معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية. ويعتبر معرض هذا العام حدثاً مميزاً بالنسبة لكراكال، حيث نعرض أسلحتنا المحلية الصنع ونحتفل بالإرث الفريد لدولة الإمارات من خلال طرح مسدسات وبنادق صيد فريدة من نوعها».

ويشمل عرض كراكال مجموعة «ميركل» من بنادق الصيد HELIX bolt-action وK5 أحادية الطلقة و bolt-action JAEGER، بالإضافة إلى 3 بنادق صيد من نوع HELIX DELUXE بنقوش مخصصة مستوحاة من مواقع التراث والحياة البرية في دولة الإمارات. كما سيتم عرض بنادق الصيد CHAYEH Z20 من «أسلحة ليوا» ومجموعة متنوعة من الذخيرة ذات العيار الصغير من لهب للذخائر الخفيفة.

الجدير بالذكر أن «كراكال» ستعرض 3 مسدسات فاخرة مرصعة بمعدن البلاتين الثمين وبزخارف ذهبية عيار 24 قيراطاً. وستعرض «كراكال» أيضاً مسدسات ENHANCED F و F GEN II و 2011 وبندقية CAR 816 وبنادق CAR 817 DMR وCSR 308 وCSR 338.

معرض

يعتبر معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية أكبر معرض للصيد والفروسية والحفاظ على التراث في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا. ويستقطب الحدث السنوي البارز أكثر من 150 ألف زائر محلي وعالمي لاستكشاف أحدث التقنيات والابتكارات والاتجاهات في مجالات الفروسية والصيد والتخييم والصيد التقليدي والحديث.

وتحت شعار «الاستدامة والتراث... طموح متجدد»، يتيح معرض أبوظبي الدولي للصيد والفروسية 2023 لشركة كراكال فرصة تعزيز ارتباطها بالجمهور الإماراتي، وتسليط الضوء على منتجاتها من الأسلحة الخفيفة الرائدة، فضلاً عن تعزيز حضورها وسمعتها عالمياً.

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