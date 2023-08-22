طقس الإمارات غداً.. صحو إلى غائم جزئياً ورطب ليلاً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، ورطباً ليلاً وصباح الخميس على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 – 25 تصل إلى 40 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 16:56 والمد الثاني عند الساعة 05:13 و الجزر الأول عند الساعة 10:07 والجزر الثاني عند الساعة 23:40 .

و في بحر عمان يكون الموج خفيفاً و يحدث المد الأول عند الساعة 02:13 والمد الثاني عند الساعة 58:02 و الجزر الأول عند 14:20 والجزر الثاني عند الساعة 07:38.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 42 30 90 15

دبي 42 31 90 20

الشارقة 42 27 90 20

عجمان 41 31 90 25

أم القيوين 41 27 90 20

رأس الخيمة 44 27 90 15

الفجيرة 36 30 85 40

العـين 45 30 60 15

ليوا 45 28 85 10

الرويس 43 29 90 10

السلع 45 27 90 10

دلـمـا 39 32 85 40

طنب الكبرى 38 31 85 45

الصغرى 38 31 85 45

أبو موسى 38 31 85 45

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