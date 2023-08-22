إصدار التعليمات التنفيذية لانتخابات «الوطني الاتحادي 2023»

المصدر: البيان

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أصدرت اللجنة الوطنية للانتخابات التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، بما فيها قواعد الانتخاب وبيان حقوق وواجبات الناخبين والمرشحين والمخالفات الانتخابية والجزاءات المقررة لها.

فيما يلي أحكام وضوابط الحملة الانتخابية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023:

يحق للمرشح :

- التعبير عن النفس والقيام بأي نشاط يستهدف إقناع الناخبين باختياره.

- الدعاية للبرنامج الانتخابي بحرية تامة، شريطة الالتزام بالضوابط والقواعد المنصوص عليها.

- عرض البرنامج الانتخابي في وسائل الإعلام المحلية المقروءة والمسموعة والمرئية.

- عقد ندوات ومؤتمرات صحفية وفقاً للضوابط والتعليمات التنفيذية المنصوص عليها.

يجب على المرشح:

- المحافظة على قيم ومبادئ المجتمع واحترام النظام العام.

- التقيد بالنظم واللوائح والقرارات المعمول بها في هذا الشأن.

يحظر على المرشح:

- استخدام الدين أو الشعارات الدينية بشكل مباشر أوغير مباشر.

- استخدام أفكار تدعو إلى إثارة التعصب الديني أو الطائفي أو القبلي أو العرقي.

- خداع الناخبين أو التدليس عليهم بأي وسيلة كانت.

- استخدام أسلوب التجريح أو التشهير أوالتعدي باللفظ أو الإساءة إلى المرشحين بشكل مباشر أو غير مباشر.

- تضمين وعود أو برامج تخرج عن صلاحيات عضو المجلس.

- الإنفاق على الدعاية الانتخابية من المال العام أوالجهات الرسمية التابعة للدولة.

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