جمارك دبي تحبط تهريب 171600 حبة من الأدوية المخدرة والمقيدة

المصدر: دبي - البيان

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عززت جمارك دبي دورها الحيوي في خط الدفاع الأول عن أمن وسلامة وصحة المجتمع، وحماية الاقتصاد بإنجاز جديد، حققته الدائرة في مجال التصدي للأدوية المخدرة والمقيدة، ومكافحة مخاطرها وأضرارها على الإنسان وصحته، وآثارها على بناء المجتمع عند استخدامها بطرق غير مشروعة وخطأ، حيث تمكنت إدارة الاستخبارات الجمركية، عبر قسم المهام الخاصة في جمارك دبي، وبوجود مفتشي إدارة المراكز الجمركية الجوية، وذلك ضمن تأدية واجبهم الوطني لحماية المجتمع، من إحباط محاولتي تهريب أدوية وعقاقير مخدرة ومقيدة في عمليتين منفصلتين قادمتين عن طريق الشحن الجوي، بإجمالي 171600 حبة، من خلال عمليات التحليل والاستهداف الخاصة بالإدارة، وبلغ عدد حبوب الدواء في العملية الأولى 96600 حبة من دواء سيبرالكس، وهو من الأدوية المقيدة بوزن 57 كيلو جرام في شحنة من 3 طرود، والثانية لدواء بريغابالين المخدر بعدد 75000 كبسولة في 3 طرود أيضاً وبوزن 64 كيلو جرام.



استراتيجية



وأكدت إدارة الاستخبارات الجمركية في جمارك دبي على فعالية استراتيجية جمارك دبي المتطورة ورؤيتها في ريادة الجمارك الآمنة عالمياً من تحويل المنافذ الجمركية لإمارة دبي إلى سد منيع في مواجهة كل محاولات الغش التجاري أو تهريب البضائع والعقاقير المقيدة ومكافحة تهريب الممنوعات، وذلك من خلال فعالية الأنظمة الخاصة و كفاءة مواردها البشرية لضمان أمن المنافذ الجمركية في إمارة دبي لحماية المجتمع.

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