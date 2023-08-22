تدشين مستشفى في سيشل للارتقاء بالخدمات الصحية لسكان الجزيرة

المصدر: (لاديج - وام)

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تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، افتتح وافل رامكالاون رئيس سيشل، مستشفى لاديج، الذي أقيم بمكرمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، بتكلفة تزيد على 25 مليون درهم.

ويأتي افتتاح المستشفى، ضمن النهج الإنساني للإمارات تجاه الدول الصديقة، ويسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة لسكان الجزيرة والجزر القريبة. وأعرب رئيس سيشل عن شكره وتقديره لصاحب السمو رئيس الدولة، وامتنانه لمكرمة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، في تمويل بناء المستشفى، وأكد أن بناء المستشفى يمثل امتداداً للدعم المستمر والإنساني من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد لجمهورية سيشل وشعبها.

بمكرمة من أم الإمارات.. رئيس سيشل يفتتح مستشفى لاديج

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