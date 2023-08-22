تحقيق أمنية طفلين خضعا لزراعة النخاع في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

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تمكّنت مؤسسة «تحقيق أمنية»، وبالتعاون مع مدينة برجيل الطبية في مدينة محمد بن زايد بأبوظبي، من تحقيق أمنية لطفلين تعافيا مؤخراً بعدما أجريت لهما عملية زراعة نخاع العظم، وهما الطفلة زليخة رسول 7 أعوام كانت مريضةً بالثلاسيميا، ومحمد حشير 7 أعوام كان مريضاً بالثلاسيميا، حيث تم تقديم هاتف ايفون 14 للأولى وسيارة كهربائية بمقعدين للثاني.

جاء ذلك خلال فعالية، نظمتها مدينة برجيل الطبية بمقرها في مدينة محمد بن زايد بأبوظبي، تم خلالها تحقيق أمنياتهما بحضور أسرة الطفلين والكادر الطبي والإداري في المستشفى، وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من حرص مؤسسة تحقيق أمنية على إسعاد الطفلين في لفتة جميلة بتحقيق أمنيتهما بالحصول على هاتف ذكي وسيارة كهربائية، فضلاً عن إيقاد شعلة الأمل في قلبيهما بعد معاناتهما مع المرض.

وقال هاني الزبيدي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة «تحقيق أمنية»: يُسعدنا تكثيف جهودنا لتحقيق أماني الطفلين اللذين أنهيا علاجهما بعدما كانت إقامتهما شبه دائمة في المستشفى لنقل الدم، لذلك حرصنا على تهيئة الأجواء لمنحهما مع عائلتيهما لحظات جميلة لا تنسى.

وتوجّه الزبيدي بالشكر والتقدير إلى إدارة مدينة برجيل الطبية في أبوظبي، على رعايتهم المُتميّزة للمرضى، مؤكداً أن أرض زايد الخير كانت ولا تزال تشهد الكثير من المواقف الإنسانية النبيلة.

وأعرب ناصر الريامي الرئيس التنفيذي للعمليات والتشغيل في مدينة برجيل الطبية عن سعادته دوماً العمل مع مؤسسة (تحقيق أمنية).

وقال الدكتور زين العابدين رئيس قسم طب الأورام وزراعة نخاع العظم للأطفال بمدينة برجيل الطبية: نفتخر في مدينة برجيل الطبية، بتوفير العلاجات النادرة للأطفال.

وأعربت عائلة الطفلين عن شكرهم وتقديرهم للمؤسسة، ولكلّ من ساهم في إدخال السعادة على قلبيهما، ومنحهم ذكريات جميلة لا تنسى.

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