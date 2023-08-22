المركز الاجتماعي السوداني يحتفي بالمبدعين

المصدر: (الشارقة - البيان)

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شهد الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، الحفل السنوي لتكريم المبدعين السودانيين، والمتفوقين من طلبة الثانوية العامة وخريجي الجامعات والذي نظمه المركز الاجتماعي السوداني بإمارة الشارقة، وذلك في قاعة المجرة بغرفة تجارة وصناعة الشارقة.

استهل الحفل بالسلام الوطني لدولة الإمارات، ولجمهورية السودان، وتليت بعدهما آيات بينات من القرآن الكريم، وأعقبها عرضٌ مرئي بعنوان «صدى الإنجاز» تناول حكاية عام من الإنجازات التي حققها المركز.

وألقى المهندس عمر أحمد خوجلي رئيس المركز الاجتماعي السوداني رئيس الجالية السودانية بالشارقة، كلمة قدم فيها الشكر والتقدير إلى القيادة الرشيدة للدولة، على ما تقدمه الإمارات للسودانيين من حسن رعاية وتقدير كان له طيب الأثر في تميز أبناء وبنات السودان وتقدمهم في المجالات كافة.

وألقى الطالب المنتصر بالله عثمان كلمة إنابةً عن زملائه وزميلاته من الخريجين والخريجات، تقدم فيها بالشكر والتقدير إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة المركز الاجتماعي السوداني في الشارقة.

وفي ختام الحفل تفضل الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي، بتكريم الحاصلين على جوائز التميز الوظيفي من المهنيين السودانيين العاملين بالدولة.

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