رئيس تحرير «برينسا» الكوبية يشيد بالكونغرس العالمي للإعلام

المصدر: (أبوظبي - وام )

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أكد مارتن الڤارز، رئيس التحرير ومدير العلاقات العامة في وكالة أنباء «برينسا لاتينا» الكوبية، أن الكونغرس العالمي للإعلام من شأنه أن يسهم في رسم ملامح هذه الصناعة، وتوجيهها نحو مستقبل أكثر إشراقاً.

وقال الڤارز، في حديثه لوكالة أنباء الإمارات: «بعد النسخة الأولى الناجحة في العام الماضي، ستستمر النسخة الثانية من الكونغرس العالمي للإعلام، الذي سيعقد في نوفمبر المقبل في أبوظبي في رسم ملامح الصناعة نحو مستقبل أكثر إشراقاً».

وأضاف: «إن هذا الحدث العالمي يشكل فرصة مناسبة ومثالية بالنسبة لوكالة أنباء «برينسا لاتينا»، لتوطيد علاقات العمل، وتوحيد شركاء الإعلام الاستراتيجيين، والعثور على شركاء جدد، وبدء مشاريع تعاون مفيدة».

وأكد الڤارز أن دولة الإمارات العربية المتحدة تقدم مساهمة كبيرة في دعم تطور قطاع الإعلام في دول الجنوب العالمي، من خلال استضافتها الكونغرس العالمي للإعلام. ويذكر أن الدورة الثانية للكونغرس العالمي للإعلام ستقام خلال الفترة من 14 إلى 16 نوفمبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض في أبوظبي، وتنظمها مجموعة «أدنيك»، بالشراكة مع وكالة أنباء الإمارات، بمشاركة نخبة من رواد صناعة الإعلام والمتخصصين والمؤثرين العالميين، إضافة إلى الأكاديميين والشباب وطلبة الجامعات.

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