ورشة توعية بالتقييم الذاتي لدور العبادة

المصدر: أبوظبي - البيان

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عقدت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي ورشة عمل التقييم الذاتي لدور العبادة لغير المسلمين في إمارة أبوظبي، التي تأتي ضمن سلسلة ورش العمل المخطط لها هذا العام حول التوعية بآلية التقييم الذاتي، التي تعد من مخرجات إطار الرقابة والتفتيش في الدائرة، وذلك بحضور 18 من دور العبادة المرخصة لغير المسلمين في الإمارة.

في بداية اللقاء تم الترحيب بممثلي دور العبادة في أبوظبي، مثمنين دورهم في تعزيز نهج التسامح في الإمارة، لا سيما أن أبوظبي تعد نموذجاً مثالياً في احتضان العديد من الجنسيات والديانات، وسط بيئة يسودها الأمان والاستقرار والتآلف، مثمنين الدور الايجابي لدور العبادة على تعاونهم، وتفاعلهم في تعزيز مفاهيم المسؤولية المجتمعية.

وتم خلال اللقاء التأكيد على دور دائرة تنمية المجتمع في وضع الإطار القانوني المنظم لتأسيس دور العبادة لغير المسلمين في أبوظبي، والإشراف على أدائها، ووضع المعايير الخاصة بالترخيص والتفتيش والتدقيق، بناء على قرار المجلس التنفيذي (61) لسنة 2019 في شأن تنظيم دور العبادة لغير المسلمين، ومدى أهمية الالتزام به.

نبذة

كما تم تقديم نبذة عن الإطار العام للتفتيش، الذي يستند إلى ركائز رئيسية، أهمها السرية والشفافية ومدونة قواعد السلوك، لا سيما أن التفتيش هو مجموعة من الإجراءات، التي يتخذها المفتشون للتحقق من مدى التزام الجهات الخاضعة للتنظيم بالقوانين واللوائح المعمول بها.

كما تم تقديم نبذة عن الأنواع الأربعة للتفتيش، وأولها التفتيش قبل الحصول على الرخصة، والذي يهدف إلى تقييم مدى استعداد الجهة الخاضعة للرقابة للحصول على الترخيص المطلوب، أما التفتيش الروتيني فهو انعكاس للخطة السنوية للتفتيش على الجهات المرخصة من الدائرة، وذلك لتقييم مدى امتثال هذه الجهات للقوانين والتشريعات السارية، أما التفتيش الفجائي فهو تفتيش مفاجئ، إذ لا يتم التبليغ عنه بشكل مسبق، أما التفتيش الرابع وهو التفاعلي فينفذ بناء على عمليات الرصد أو الشكاوى.

كما تم خلال الورشة تسليط الضوء على نموذج التقييم الذاتي، والذي يعتبر من أهم مخرجات إطار الرقابة والتفيش، الذي وضعته دائرة تنمية المجتمع كونه دليلاً للإجراءات التفتيشية للجهات الواقعة تحت مظلة تنظيم وإشراف دائرة تنمية المجتمع.

يسهم نموذج التقييم الذاتي في تحقيق امتثال الجهات الخاضعة لرقابة الدائرة للقوانين والتشريعات السارية، حيث إنه بإمكان هذه الجهات تقييم نفسها بشكل سابق للعملية التفتيشية، والتحقق من امتثالها للالتزامات والمسؤوليات، التي حددتها القوانين واللوائح التنظيمية.

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