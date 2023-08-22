الشرقي يستقبل الضباط المتقاعدين من شرطة الفجيرة

المصدر: الفجيرة - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، في قصر الرميلة، بحضور الشيخ صالح بن محمد الشرقي رئيس دائرة الصناعة والاقتصاد بالفجيرة، والشيخ الدكتور راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام، عدداً من الضباط المتقاعدين من شرطة الفجيرة، واطمأن سموه على أحوالهم الاجتماعية، واطلّع على الأنشطة التي يقومون بها بعد التقاعد.

وأكد صاحب السمو حاكم الفجيرة أن المجتمع لا يستغني عن خدمات الضباط العسكريين، سواء كانوا على رأس عملهم أو متقاعدين، فالمؤسسات بحاجة دائماً لخبراتهم ومهاراتهم في مختلف الاختصاصات والأعمال.

وشكر سموه الضباط المتقاعدين على ما قدموه لدولة الإمارات العربية المتحدة من خدمات اتسمت بالإخلاص والصدق وحب الوطن.

حضر اللقاء محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري بالفجيرة، واللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي القائد العام لشرطة الفجيرة.

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