«دبي الطبية» تطلق مبادرة «امنح حياة - كن متبرعاً»

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت مدينة دبي الطبية؛ الوجهة المتخصصة في الرعاية والرفاهية الصحية، عن إطلاق أحدث مبادراتها في مجال التبرع بالأعضاء، بعنوان «امنح حياة، كن متبرعاً»، لدعم جهود برنامج حياة للتبرع بالأعضاء الذي تنظمه وزارة الصحة ووقاية المجتمع على مستوى دولة الإمارات، بهدف تعزيز الوعي بأهمية التبرع بالأعضاء، وتسليط الضوء على دور هذه الممارسة النبيلة في إنقاذ حياة الكثيرين.

وانطلقت المبادرة بطموحٍ كبير مستفيدةً من المكانة المرموقة لمدينة دبي الطبية، باعتبارها الجهة المسؤولة عن أول عملية ناجحة لزراعة الأعضاء في دبي، والتي أجريت في شهر يونيو عام 2016. وسلطت فعالية التوعية الضوء على أهمية التبرع بالأعضاء في المجتمع.

كما شهدت مشاركة مجموعة من الخبراء والمتخصصين بمن فيهم الدكتور علي العبيدلي، رئيس اللجنة الوطنية للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية؛ والدكتورة ماريا بولا جوميز، مدير زراعة الأعضاء في المركز الوطني لتنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية؛ والدكتور فرهاد جناحي، الأستاذ المساعد في الجراحة في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، واستشاري المسالك البولية وجرّاح زراعة الأعضاء وعضو فريق زراعة الأعضاء في ميديكلينك مستشفى المدينة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز