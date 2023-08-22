وزيرة الصحة في سيشل تشيد بدور الإمارات الإنساني

المصدر: لاديج - وام

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أعربت بيجي فيدوت، وزيرة الصحة في جمهورية سيشل، عــــن شكرهــــــا لصاحــب السمــــو الشيـــــخ محمــــد بـــن زايـــد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وسمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي على ما تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة من دعم إنساني لبلادها، وعلى بناء المستشفى الجديد في جزيرة لاديج.

وقالت، بمناسبة افتتاح المستشفى في جزيرة لاديج: «ممتنون جداً للإمارات على إنشاء المستشفى، وسعيدة بأن أصبحت لدينا منشأة طبية متكاملة، سيستفيد منها السكان»، مشيرة إلى أن المستشفى الوحيد في الجزيرة بني قبل 75 سنة، وهو صغير ولا يضم المرافق والإمكانات، التي تؤهله لتقديم الرعاية والخدمات الطبية اللازمة، التي يتطلع إليها الأهالي على غرار مستوى الرعاية الصحية في باقي جزر سيشل.

وأكدت أن المستشفى سيسهم في تطوير مستوى الخدمات الصحية في الجزيرة، والارتقاء بها، خصوصاً أنه يضم مرافق وإمكانات لم تكن متوفرة سابقاً مثل وحدة الأشعة السينية، التي كان الأهالي يضطرون للحصول عليها إلى الانتقال بالمراكب أو طائرات الهليكوبتر إلى جزيرتي ماهي وبرالين، والتي أصبحت متاحة الآن بفضل المستشفى الجديد، الذي يوفر إمكانات كبيرة في مجال تقديم الخدمات الصحية والعلاجية، وصولاً إلى إجراء العمليات الجراحية، وبمستوى يلبي احتياجات وتطلعات سكان لاديج وزائريها.

وقالت: «لا شك في أن المستشفى الجديد سيدعم الحركة السياحية في الجزيرة، لأنه سيمكن السلطات من تقديم الخدمات والرعاية الصحية للسياح، الذين يحتاجون العلاج، فضلاً عن أنه سيخدم السكان في جزيرة برالين».

دعم

ومن جانبهم عبر أهالي جزيرة لاديج عن شكرهم لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، على إنشاء مستشفى في الجزيرة، والذي سيسهم في دعم القطاع الصحي، وتعزيز صحة السكان، خصوصاً أن المستشفى الحكومي الوحيد الموجود في الجزيرة قديم، ولا يضم الإمكانات الكافية.

وقالت أوديسا من أهالي الجزيرة: «بعد طول انتظار أصبح لدينا مستشفى جديد، يضم مختلف التخصصات، ويخدم أهالي الجزيرة، الذين كانوا يعانون من متاعب الانتقال إلى العاصمة في جزيرة ماهي، لإجراء الفحوص الطبية وتلقي العلاج، خصوصاً أن المستشفى الجديد يضم معدات طبية حديثة».

وعبرت ميشنجان من سكان لاديج عن امتنانها الكبير لحكومة الإمارات على بناء المستشفى.

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