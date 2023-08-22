«أوقاف دبي»: استراتيجية جديدة لتفعيل بيئة وقفية مستدامة

المصدر: دبي – البيان

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أعلن مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر بدبي، عن تطبيق الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة، التي اعتمدها المجلس التنفيذي لدبي لتعزيز التنوّع والتكافل المجتمعي للوقف وترسيخ مأسسته.

وتتضمن الإستراتيجية 8 أهداف تشكل خارطة طريق لعمل المؤسسة خلال السنوات الـ 4 المقبلة، وتحقق رؤيتها الجديدة في تفعيل بيئة وقفية مستدامة وعالمية.

وأكد عيسى الغرير رئيس مجلس إدارة المؤسسة، أن الاستراتيجية الجديدة تشكل منهج عمل المؤسسة للفترة الممتدة ما بين 2023 - 2026 وتهدف إلى تمكين القطاع الوقفي وإرساء التكافل بين أعضاء المجتمع.

وكشف الغرير أن الاستراتيجية الجديدة تقوم على 5 محاور رئيسية وهي: التنمية الوقفية، ورفع كفاءة الحوكمة، وإسعاد المتعاملين، والتحول الرقمي، وترسيخ ثقافة الوقف وتعزيز سمعة المؤسسة في المجتمع.

وأوضح الغرير أن المحور الأول يركز على تعظيم الملاءة المالية وزيادة الأوقاف الخدمية، وتعزيز الابتكار واستشراف المستقبل، بينما يتحقق المحور الثاني من خلال تطوير كفاءة المؤسسة وجعلها مرجعاً إقليمياً في مأسسة الوقف، وأما المحور الثالث فيتحقق من خلال الترويج لبيئة آمنة ومستدامة وجاذبة للأوقاف، ويتحقق المحور الرابع من خلال بنية تحتية رقمية رائدة، في حين يتحقق المحور الخامس من خلال نشر ثقافة الوقف.

ومن جانبه قال علي المطوع، الأمين العام للمؤسسة، إن استراتيجية أوقاف دبي الجديدة تم صياغتها بناء على استراتيجية الوقف في دبي التي أقرّها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وترتكز على 4 قيم مؤسسية تطبقها وفق مؤشرات أداء رئيسة وتضم هذه القيم التميز والابتكار، والمرونة والتغيير، والنزاهة والشفافية، والالتزام والاستدامة.

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