37 ألف مستخدم للنقل البحري بعجمان في 6 أشهر

المصدر: (عجمان -وام)

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بلغ عدد مستخدمي النقل البحري في عجمان خلال النصف الأول من العام الجاري 36 ألفاً و911 مستخدماً، بزيادة بنسبة %28 مقارنة مع نفس الفترة من عام 2022 والتي بلغت 28 ألفاً و802 مستخدم. وأوضحت هيئة النقل في عجمان أن عدد رحلات النقل البحري (العبرة) بلغ 3 آلاف و806 رحلات بنسبة زيادة %19 عن نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 3 آلاف و209 رحلات.

وأشار المهندس سامي علي الجلاف المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص إلى أن(العبرة) تعكس الجانب التراثي لدولة الإمارات، بتصميمها الخارجي وتنقل الركاب إلى 4 محطات بحرية في إمارة عجمان منها محطة الراشدية ومحطة الصفيا (بمنطقة مشيرف) ومحطة الزورا ومحطة المارينا.

وتمتاز بأسعارها الرمزية وتتفاوت أنواع الرحلات المتوفرة منها للتنقل ومنها رحلات سياحية ترفيهية، حيث توجد ثلاث عبارات، منها كبيرة الحجم والتي تسع 30 شخصاً، وصغيرة الحجم تسع لـ 15 شخصاً .

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