«COP28» يؤكد الالتزام بدعم الدول الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ

المصدر: سوفا، فيجي - وام

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أكد السفير ماجد السويدي المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف «COP28» التزام رئاسة المؤتمر بمساعدة الدول الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ، من خلال القمة العالمية للعمل المناخي، التي تعقد ضمن المؤتمر.

وأشار إلى الخطورة الشديدة لتغير المناخ على جزر المحيط الهادئ، مشدداً على دعم رئاسة المؤتمر لجهود الحفاظ على إمكانية تحقيق هدف تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية.

جاء ذلك في كلمته أمام حوار الدول الجزرية الصغيرة النامية في المحيط الهادئ رفيع المستوى حول العمل المناخي، الذي عقد في فيجي، حيث التقى سيتيفيني رابوكا رئيس وزراء فيجي والقادة البارزون لدول جزر المحيط الهادئ.

تداعيات

وقال: «تتعرض مجتمعات هذه المنطقة لأشد تداعيات تغير المناخ بصورة مباشرة، مثل ارتفاع مستوى سطح البحر، وملوحة مياه الشرب، وتآكل السواحل، وازدياد حدة العواصف، وعلى الرغم إن الدول الأكثر تعرضاً لتداعيات تغير المناخ هي الأقل تسبباً في المشكلة فقد فرض ذلك على جزر المحيط الهادئ والدول الجزرية الصغيرة النامية في جميع أنحاء العالم، دوراً أخلاقياً في ريادة العمل المناخي».

واستعرض الركائز الأربع الرئيسية، التي تستند إليها خطة مؤتمر الأطراف COP28 وهي: تسريع تحقيق انتقال منظم وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة، وتطوير آليات التمويل المناخي، والتركيز على الحفاظ على البشر والحياة وتحسين سُبل العيش، ودعم هذه الركائز، من خلال احتواء الجميع بشكل تام.

كما استعرض أولويات رئاسة «COP28»، التي تهدف إلى تلبية احتياجات الدول الجزرية الصغيرة النامية، مؤكداً ضرورة تفعيل صندوق معالجة الخسائر والأضرار وترتيبات تمويله وتقديم تعهدات مالية، وإن COP28 سيقوم باعتماد إطار شامل وحاسم للهدف العالمي، بشأن التكيف، وقال: «يجب أن يكون هذا الإطار شاملاً، ويتبنى أهدافاً طموحة، ليقود تعزيز الإجراءات بشأن التكيف من قبل جميع الأطراف، وتطوير قدرات المرونة المناخية، وتحسين الحياة وسُبل العيش، وحماية النظم البيئية».

حلول

ودعا دول المحيط الهادئ إلى مواصلة الضغط على المجتمع الدولي، لرفع سقف الطموحات المناخية، والمساعدة في إيجاد حلول للعراقيل السياسية، وضمان وجود استجابة عالمية قوية لأول حصيلة عالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، التي ستعرض نتائجها في «COP28».

وأوضح: «نحن بحاجة لكل جهودكم لكي نجعل كل هذه الأمور ممكنة في «COP28»، الذي تتوفر لديه الإمكانات لإعادة صياغة مسار العمل المناخي للسنوات المقبلة، وإن جهود وآراء مجتمعات جزر المحيط الهادئ أساسية في أي استجابة للحصيلة العالمية لتقييم التقدم في تنفيذ أهداف اتفاق باريس، حيث إن أولويات دول جزر المحيط الهادئ تسهم في تشكيل الخطوات نحو تحقيق انتقال منظم وعادل ومسؤول في قطاع الطاقة».

وأجرى ماجد السويدي خلال زيارته إلى جزيرة فيجي لقاءات عدة، حيث التقى فاين موكوروا الوزير بجزيرة كوك، وجون سيلك، وزير الموارد الطبيعية والتجارة لجمهورية جزر مارشال، وجيمس شو وزير التغير المناخي النيوزيلندي، وسياوسي سوفاليني، رئيس وزراء مملكة تونغا، وسيف باينيو، وزير المالية والتنمية الاقتصادية في توفالو، وهنري بونا الأمين العام لمنتدى جزر المحيط الهادئ.

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