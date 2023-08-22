«الشارقة المستدامة» تترجم استراتيجية الحياد المناخي

المصدر: الشارقة - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تواصل إمارة الشارقة جهودها باستكمال مشروعها التنموي والبيئي، وإيجاد حلول بناء المدن المستدامة، التي تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، وتدعم الاستثمار الأخضر، وإيجاد بيئة صحية نقية، وفق مبادئ التنمية المستدامة.

وتترجم «مدينة الشارقة المستدامة» استراتيجية دولة الإمارات العربية المتحدة، لتحقيق الحياد المناخي، وخفض الانبعاثات بحلول عام 2050، مما يجعل الإمارات أول دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعلن عن هدفها لتحقيق الحياد المناخي.

كما تحاكي المدينة توجهات الإمارة البيئية والتنموية، لمواجهة تحديات التغير المناخي بالموازنة بين النمو الحضري والبيئة، وضمن تطلعاتها المستقبلية لإعادة هندسة المدن الحديثة، بما يسهم في تحسين جودة حياة السكان بدون التأثير سلباً على احتياجات الأجيال في المستقبل، وفي تحقيق الرفاه لأبنائها.

ويجري تنفيذ المشروع، الذي يتم تصميمه، وفق أعلى معايير الاستدامة الاجتماعية والبيئية والاقتصادية، بالتعاون بين هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق» وشركة دايموند ديفلوبرز لتطوير مجمع سكني عالمي المستوى ومتعدد الاستخدامات.

ويتميز المشروع السكني بكفاءة استهلاك الطاقة بالأبنية، وتعمل المدينة بالطاقة المتجددة، إذ يتم إنتاجها من خلال ألواح الطاقة الشمسية، التي تم بناؤها باستخدام مواد مستدامة وتصميمات حرارية ذات كفاءة عالية، من أجل تقليل قيم فواتير الخدمات العامة والتكاليف التشغيلية، ما يتيح للسكان توفير ما يصل إلى 50% من قيمة فواتير المياه والكهرباء.

وتهدف المدينة المستدامة إلى الاعتماد بالكامل على مصادر الطاقة بصافي انبعاثات صفرية للحد من الانبعاثات الكربونية، وتعالج المدينة مياه الصرف الصحي فيها بالكامل لري المساحات الخضراء، وتعمل على إعادة تدوير أكبر كمية ممكنة من النفايات لتجنب إضافة المزيد منها في المكبات.

وترسخ مدينة الشارقة المستدامة قيم الاكتفاء الذاتي، وتنتج خضراوات خالية تماماً من المواد الكيميائية وتسهم في ترسيخ ثقافة الممارسات الصحية السليمة، واستخدام وسائل النقل النظيفة وصولاً إلى إيجاد مجتمع استثنائي متكامل ومستدام، يسهم في تقديم حلول لمستقبل أفضل. وتلبي المنهجية المستدامة للمدينة أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة بركائزها الاجتماعية والبيئية، والاقتصادية، لتوفير حياة أكثر صداقة للبيئة، وتتيح الفرصة للبحث والتعلم التطبيقي في مختلف تخصصات الاستدامة.

وتمتد مدينة الشارقة المستدامة، المجهزة لاستقبال السيارات الكهربائية، على مساحة تقدر بـ 7.2 ملايين قدم مربعة في منطقة الرحمانية، وتعزز نمط حياة يتوافق مع متطلبات المستقبل، وتضم 1250 فيلا مستدامة موزعة على أربع مراحل، تتراوح مساحة كل واحدة منها بين 2035 و3818 قدماً مربعة.

وتوفر مدينة الشارقة المستدامة جميع الخدمات، وتضم المرافق العامة مثل المجمع التجاري والمتنزهات، والصالات الرياضية، والمسابح، ومسارات للمشي وركوب الدراجات، ووسائل تنقل مستدامة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز