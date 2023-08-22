ورشة عمل للتعريف ببرنامج «درع دبي للأمن السيبراني»

المصدر: (دبي - البيان)

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استضاف مركز دبي للأمن الإلكتروني، التابع لهيئة دبي الرقمية، ورشة عمل لتعريف القطاع الخاص ببرنامج «درع دبي للأمن السيبراني»، الذي أطلقه مركز دبي للأمن الإلكتروني، بالتعاون مع «كريست إنترناشونال»، المؤسسة الدولية غير الربحية المختصة في قطاع الأمن السيبراني.

وسلطت ورشة العمل الضوء على الشهادات المعتمدة للأفراد والشركات، الذين يقدمون خدمات فحص قابلية الاختراق والاستجابة لحوادث الأمن السيبراني، وتم تعريف المشاركين كذلك بالبرنامج، الذي أطلقه مركز دبي للأمن الإلكتروني، بالتعاون مع «كريست إنترناشونال» لاعتماد الشركات، التي تقدم خدمات الأمن السيبراني لحكومة دبي.

وللحصول على هذا الاعتماد يجب أن يتمتع مقدمو خدمات الأمن السيبراني بالمهارات والكفاءات المطلوبة من قبل مركز دبي للأمن الإلكتروني، فضلاً عن امتثالهم لقوانين دبي، ويوفر هذا الاعتماد مستوى أعلى من الثقة بالشركات، التي تقدم خدماتها للحكومة.

وقال يوسف حمد الشيباني، الرئيس التنفيذي لمركز دبي للأمن الإلكتروني: «يلتزم مركز دبي للأمن الإلكتروني بدعم حكومة دبي في تنفيذ خططها الطموحة لترسيخ مكانة الإمارة وجهة رائدة عالمياً في مجالات الابتكار والتحول الرقمي، والأمن السيبراني، ونسعى جاهدين للمساهمة في جعل دبي المدينة الأكثر أماناً في الفضاء الإلكتروني». وقال رولاند جونسون، رئيس «كريست إنترناشونال»: «تفخر كريست إنترناشونال بدعم إطلاق معيار«درع دبي للأمن السيبراني»، بالتعاون مع شركائنا في مركز دبي للأمن الإلكتروني، وقد حظي هذا البرنامج باهتمام كبير من الشركات الأعضاء لدينا.

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