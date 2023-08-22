رفع كفاءة معايير السلامة المرورية في مناطق المدارس بأبوظبي

المصدر: (أبوظبي - وام)

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أنجزت بلدية مدينة أبوظبي مشروع تعزيز كفاءة معايير السلامة المرورية للمناطق المحيطة بالمدارس في أبوظبي وضواحيها، وذلك في إطار التزامها بتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلبة، وأولياء أمورهم والكادر التعليمي، وللسائقين العابرين لهذه المناطق الاستراتيجية.

واستكملت البلدية منظومة كبيرة ومتكاملة من مشاريع تطوير وتأهيل مكونات السلامة المرورية في مناطق مدارس مدينة أبوظبي، تشمل صيانة اللوحات المرورية، وصبغ مطبات عبور المشاة وتهدئة السرعة، وإزالة العشوائيات حول المدارس، وتطوير مكونات البنية التحتية الخاصة بالسلامة المرورية.

وفي مدينة زايد أنجزت البلدية مشروعاً مماثلاً تضمن صيانة البلاط، وصبغ وصيانة مواقف أصحاب الهمم.

كما انتهت البلدية في مدينة الوثبة من تطوير مناطق ومعايير السلامة حول المدارس لتتضمن إزالة العشوائيات. وفي الشهامة، استكملت البلدية إنجاز أعمال إعادة صبغ مطبات تهدئة السرعات.

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