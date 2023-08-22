23 ألف تربوي يشاركون في تطوير المهارات

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

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انطلق أسبوع التدريب التخصصي الذي تنظمه مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي للكادر التربوي، والذي يهدف إلى دعم التطور المهني للمعلمين وصقل خبراتهم التربوية، وذلك بمشاركة أكثر من 23 ألفاً من «الكادر التربوي»، إذ سيلتحقون بأكثر من 156 ورشة تدريبية، والتي بدورها ستستهدف 20 ألفاً و558 معلماً ومعلمة، و1175 اختصاصياً، و1759 من القيادات المدرسية من 21 إلى 25 أغسطس الجاري.

ويتولى أعمال التدريب نخبة متخصصة من الكوادر العلمية في التخصصات المطلوبة، التي سيكتسب من خلالها المنضمون للبرامج التدريبية أو المدربون نظرة عملية دقيقة عن كل المتغيرات التي طرأت على النظام التعليمي والمناهج الدراسية، ويتعرفون على أفضل الممارسات وأحدث التقنيات، وتلقى خلالها المشاركون تدريباً مكثفاً في مهارات التدريب المتقدم.

وتعد مواصلة تطوير قدرات كوادر الميدان التربوي الضمانة لتحقيق رؤية القيادة الرشيدة ذات الصلة بملف التعليم.

وقالت معالي سارة بنت يوسف الأميري، وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة رئيس مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي:«نبدأ اليوم أسبوع التدريب التخصصي الذي تعقده المؤسسة كل عام قبل انطلاق العام الدراسي بهدف إكساب الكوادر التربوية خبرات ومهارات جديدة في تخصصاتهم، واطلاعهم على أحدث التطبيقات التقنية التي يمكن توظيفها في العملية التعليمية، وذلك عبر برامج تدريبية تواكب آخر المستجدات في ممارسات التعليم والتعلم وتعزز من دور المعلمين والقيادات المدرسية في توفير البيئة التعليمية المثلى لأبنائنا الطلبة».

وأضافت معاليها: «يشهد الأسبوع التدريبي هذا العام برامج تربوية تم استحداثها وتنظيمها لأول مرة بالتعاون مع خبراء ومختصين في مجال التعليم، وذلك في إطار حرص المؤسسة على تطوير قدرات كوادرها وتمكينهم من تأدية رسالتهم التربوية وفق أفضل الممارسات العالمية»، مشيرة إلى أهمية الارتقاء بكفاءة المعلمين باعتبارهم ركيزة أساسية لتنفيذ الخطط والسياسات التربوية الهادفة إلى النهوض بالميدان التربوي، فضلاً عن دورهم الرئيسي والمحوري في تنشئة وبناء عقول أجيال المستقبل وتنفيذ جميع الاستراتيجيات التي تحقق مستهدفات الدولة وتطلعاتها في قطاع التعليم الوطني.

وهنأت معاليها المعلمين والمعلمات وجميع العاملين في الميدان التربوي بالعام الدراسي الجديد، مثمنة جهودهم المتميزة وتفانيهم في أداء رسالتهم التربوية النبيلة، داعية إياهم إلى مواصلة هذه الجهود لتحقيق أفضل النتائج والارتقاء بالميدان التربوي.

فعاليات

وشهد أسبوع التدريب التخصصي فعاليات تربوية متنوعة، أبرزها فعالية «أفكار ملهمة» التي تتيح الفرصة للمعلمين المتميزين من مشاركة زملائهم أفكارهم وتجاربهم ذات الأثر الإيجابي في تعليم الطلبة، ومقترحاتهم لتطوير العمل التربوي، وذلك وفق ثلاثة محاور رئيسية هي ممارسات التعليم والتعلم، وإدارة سلوك الطلبة، وتطوير مهارات المستقبل. وتهدف الفعالية إلى تسليط الضوء على الأفكار الإبداعية للمعلمين، وتحفيزهم على رفع مستوى أدائهم وإظهار إمكاناتهم الابتكارية بما ينعكس إيجاباً على أداء المدارس والطلبة.

كما تم تنظيم فعالية تحت عنوان «حوار القيادات» بمشاركة شركاء خارجيين وخبراء من مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وناقشت أهمية التحسين المستمر لأداء الطلبة والتحول الإيجابي في قيادة المدرسة نحو التميز.

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