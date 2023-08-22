«سفراء الأمان» ينظم دورة فن الإلقاء والتقديم للأطفال

المصدر: دبي - البيان

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نظم مجلس سفراء الأمان التابع للإدارة العامة لحقوق الإنسان بشرطة دبي، بالتعاون مع الإدارة العامة للتدريب، ومركز دبي لأمن الطيران المدني، ومدارس حماية التابعة لشرطة دبي، النسخة الثانية من دورة «فن الإلقاء والتقديم» التي تأتي ضمن برنامج تأهيلي تدريبي نوعي، يستهدف تأهيل الأطفال من أعضاء المجلس، لتمكينهم في مجال تقديم المحاضرات والورش والندوات، وإدارة الحوارات في مختلف المجالات المتعلقة بالطفل، والمواضيع الهادفة والتوعوية.

وافتتح فعاليات الدورة العقيد مهندس مروان سنكل، مدير مركز دبي لأمن الطيران المدني، محاضر الدورة، بمشاركة 35 طفلاً من المجلس، وذلك بحضور نائب رئيس المجلس الملازم أول عاصم بن شايع، وعدد من أعضاء المجلس.

وقال الملازم أول عاصم بن شايع: تعد دورة «فن الإلقاء والتقديم» الجزء والمرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي للأطفال من أعضاء مجلس سفراء الأمان الذي انطلق الأسبوع الماضي، بهدف تأهيل الأطفال المتميزين ليصبحوا قادرين على التأثير الإيجابي في بيئتهم المدرسية والعائلية والاجتماعية، وهو ما تسعى له البرامج المتنوعة التي يطرحها المجلس.

وأضاف: يتلقى الأطفال في المرحلة الأولى التدريب على إعداد العروض وأساسيات الإنفوغراف على مدار 3 أيام، ويتلقون في دورة «فن الإلقاء والتقديم» جوانب عدة منها التواصل الصحيح، واستخدام نبرة الصوت، والتنظيم وتحليل الأفكار وطريقة تقديمها وعرضها، وإدارة الحوار والمحاضرات، وكيفية الوقوف أمام الجمهور والتأثير، واستخدام المهارات المتعلقة بالإقناع.

وأشار إلى أن مجلس سفراء الأمان بشرطة دبي يضم نخبة من الأطفال المبدعين والمتميزين في مختلف الجوانب، ويعمل بشكل مستمر على تنفيذ البرامج التدريبية التي تسهم بشكل كبير في صقل مهاراتهم في الكثير من الجوانب.

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