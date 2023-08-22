مدير مركز شرطة المرقبات يلتقي المتعاملين

المصدر: دبي - البيان

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التقى العميد راشد محمد صالح الشحي، مدير مركز شرطة المرقبات بالوكالة، المتعاملين أثناء تلقيهم الخدمات الشرطية في المركز، واطلع على سير إنجار معاملات أفراد الجمهور في قسم إسعاد المتعاملين، وشارك في إنجازها، والوقوف على كفاءة وفاعلية إجراءاتها.

وقال العميد راشد الشحي، إن أقسام إسعاد المتعاملين تمثل واجهة أي قطاع حكومي أو خاص، كونها المعنية بتقديم الخدمات والتواصل المباشر مع الجمهور، لذلك تحرص عليها شرطة دبي لتتماشى مع المعايير العالمية للخدمة المتميزة للعملاء، حيث تعد الخدمة مسؤولية كل العاملين في هذه القطاعات بدءاً من المدير وانتهاء بمقدمي الخدمة.

وأكد العميد راشد الشحي اهتمام القيادة العامة لشرطة دبي بتقديم خدمات راقية للمتعاملين، ما يعكس السمعة الحضارية المتميزة لشرطة دبي، الأمر الذي يستدعي تقديم خدمات ذات جودة عالية للمتعاملين، مشيراً إلى أهمية منطقة اختصاص مركز شرطة المرقبات كونها تضم مناطق تجارية وسكنية مثل هور العنز، هور العنز شرق، بورسعيد، الممزر، أبوهيل، البراحة، المطينة، المرقبات، رقة البطين، الوحيدة، الأمر الذي يستدعي تقديم خدمات مميزة تنال رضا وإسعاد المتعاملين في منطقة الاختصاص.

وأوضح العميد راشد الشحي أن القيادة العامة لشرطة دبي قامت بإطلاق مؤشر السعادة عن الخدمات التي تقدمها من خلال موقعها الإلكتروني وتطبيقها الذكي وساعتها الذكية، وذلك بهدف رصد انطباعات المتعاملين ومدى سعادتهم ورضاهم عن الخدمات المقدمة بشكل يومي، فقد بات المتعامل يستطيع إعطاء انطباعاته بكل شفافية عن مستوى سعادته.

واستمع العميد الشحي إلى ملاحظات المتعاملين واحتياجاتهم وتوقعاتهم وتطلعاتهم من شرطة دبي ومقترحاتهم حول الخدمات المقدمة لهم.

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