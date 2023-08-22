قائد شرطة عجمان يتفقد إدارة مكافحة المخدرات

المصدر: عجمان - البيان

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تفقد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان إدارة مكافحة المخدرات، يرافقه العميد عبدالله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية، والعقيد أحمد راشد السويدي مدير مكتب القائد العام، وذلك وفق برنامج التفتيش الزمني للاطلاع على سير إجراءات العمل والوقوف على الاحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث، تحقيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

وكان في استقبالهم العميد سيف المهيري مدير إدارة مكافحة المخدرات وعدد من الضبـاط، واطلع على سير العمل والإجراءات المتبعة في الإدارة، وأشاد على الجهود المبذولة لخفض نسبة هذه الجريمة، ومتابعة ورصد كافة الفئات التي يمكن أن تشكل خطراً على المجتمع، كما أشاد بالمبادرات المستحدثة لتعزيز الدور التوعوي من خلال تثقيف الفئات المستهدفة، وذلك ضمن البرنامج التنسيقي مع الشركاء والجهات المجتمعية بتسخير السبل الحديثة لمكافحة هذه الآفة.

وفي الختام عقد قائد عام شرطة عجمان اجتماعاً مع إدارة مكافحة المخدرات واستعرض العقيد سيف المهيري خلال الاجتماع إنجازات الإدارة ومعدلات خفض الجريمة ونسبة انتشار المخدرات في الإمارة، وختم القائد العام لشرطة عجمان الاجتماع شاكراً لهم جهودهم في تعزيز الأمن ومكافحة انتشار المخدرات ومشيداً بالجهود المبذولة التي تقوم بها إدارة مكافحة المخدرات في شرطة عجمان بالوقوف ضد خطر السموم التي تؤرق كافة المجتمعات.

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