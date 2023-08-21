"تاكسي دبي" تعلن جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد

المصدر: البيان

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أعلنت مؤسسة تاكسي دبي، التابعة لهيئة الطرق والمواصلات، استعدادها الكامل لاستقبال العام الدراسي الجديد 2023- 2024، من خلال جاهزية قطاع النقل المدرسي لتقديم خدمات نقل آمنة ومريحة لما يقارب من 25,000 طالب في جميع مناطق إمارة دبي عبر توفير حافلات مزودة بأفضل التقنيات المتطورة.

وأكدت المؤسسة حرصها على توفير منظومة متكاملة من الأنظمة التقنية الحديثة في أسطولها المدرسي وفقاً لأفضل معايير الجودة والسلامة المتبعة محلياً وعالمياً، وبما يعزز مستوى الأمان والراحة للطلاب خلال تنقلاتهم بالحافلات من وإلى المدرسة.

بيئة مثالية

وقال عمار راشد البريكي، مدير إدارة تشغيل الأسطول في المؤسسة: "إن توظيف مؤسسة تاكسي دبي خبراتها وإمكانياتها الواسعة بالإضافة إلى استثمار التقنيات المتطورة في الحافلات المدرسية يجسد توجهاتنا الاستراتيجية في تعزيز مستوى الثقة والراحة لأولياء الأمور والمجتمع بأسره عبر توفير بيئة مثالية لنقل الطلاب بأمان خلال العام الدراسي، بما يتوافق مع أعلى معايير السلامة والمراقبة المعتمدة في إمارة دبي، بالإضافة إلى تعزيز ثقة مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي حرصاً على بناء شراكة استراتيجية طويلة الأمد بتقديم خدمات النقل المدرسي ".

وأضاف البريكي: "بهذه الجهود المبذولة من قبل مؤسسة تاكسي دبي، يتم تعزيز التوجه نحو جعل دبي واحدة من أسعد مدن العالم، حيث تشكل هذه المبادرات الإيجابية خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاجتماعي في الإمارة، ونؤكد التزام المؤسسة المستمر في تحقيق تطور مستدام في أسطول الحافلات وخدمات النقل المدرسي، وذلك بهدف المساهمة في تحقيق أهداف قيادتنا الرشيدة بإحداث نقلة نوعية في قطاع النقل المدرسي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة."

مزايا ذكية

كما أوضح البريكي أن الأسطول المدرسي لمؤسسة تاكسي دبي يتمتع بمجموعة من المزايا الذكية، مثل كاميرات المراقبة ونظام التأكد من خلو الحافلة من الطلاب بعد كل رحلة مدرسية، ونظام الاستشعار عن حركة الطلاب أثناء سير الحافلات، وميزة الإشعار بالطوارئ للتواصل الفوري مع مركز التحكم في حالات الطوارئ، كما تمتاز بنظام تتبع إلكتروني متقدم للحافلة والطالب باستخدام نظام تحديد الموقع العالم GPS، وكذلك نظام تحديد الهوية باستخدام موجات الراديو RFID، ما يعزز تنظيم عملية الصعود والنزول للطلاب، إلى جانب نظام للإطفاء الذاتي لحرائق المحرك.

برامج تدريبية

وأوضح البريكي أن المؤسسة تحرص باستمرار على صقل مهارات القيادة الآمنة والمسؤولة لسائقي ومشرفي ومشرفات الحافلات من خلال برامج تدريبية يقدمها مدربون متخصصون ومعتمدون، بما يتوافق مع المعايير العالمية، التي تضع سلامة الطلاب في صدارة أولوياتها، مشيراً إلى أن المؤسسة تقدم بالإضافة إلى ذلك دورات تدريبية حول كيفية التعامل مع حالات الطوارئ وتقديم الإسعافات الأولية وغيرها من الخدمات الحيوية، ما يؤكد التزام المؤسسة بتوفير فريق على مستوى عالي من التأهيل للتعامل بفعالية مع أي ظروف طارئة يمكن أن تحدث أثناء النقل المدرسي.

الجدير بالذكر أن مؤسسة تاكسي دبي، توفر لمتعامليها مجموعة من الخدمات، حيث تلتزم بأعلى مستويات معايير جودة النقل، وتهدف إلى تلبية احتياجات متعامليها من خلال التطوير المستمر وتقديم الخدمات الجديدة والعصرية.





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