خصم 4 نقاط مرورية للملتزمين بتعهد «يوم بلا حوادث»

المصدر: البيان

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أعلن المجلس المروري الاتحادي عن مبادرة تشجيعية بخصم (4 ) نقاط مرورية سوداء مكافأة للملتزمين بالمشاركة في المبادرة الوطنية "يوم بلا حوادث" التي أطلقها المجلس مع بدء العام الدراسي الجديد ويشترط للحصول على الخصم التوقيع على التعهد الخاص بالمبادرة شريطة عدم ارتكابه مخالفة أو حادث في يوم 28 أغسطس 2023 والمتوفر عبر الرابط الذي تم الإعلان عنه في حسابات التواصل الاجتماعي ومواقع وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة إلى جانب عدم تسجيل اي مخالفات أو حوادث مرورية في هذا اليوم لنحقق معاً شعار "يوم بلا حوادث" وليكون دافعاً ومحفزاً للجميع لتعميم هذا اليوم لتكون كل أيامنا بلا حوادث أو مخالفات مرورية.

وأوضح العميد المهندس حسين أحمد الحارثي رئيس المجلس المروري الاتحادي أنه حفاظاً على سلامة مستخدمي الطريق وتعزيزاً للمشاركة في هذه المبادرة الوطنية المرورية التي تأتي ضمن مبادرات قطاع المرور بالدولة، فإن المجلس أعلن عن هذه المبادرة تشجيعاً للجمهور وتذكيراً بأهمية هذا اليوم كمناسبة عامة تستثمر لتعزيز التوعية ونشر ثقافة الوعي والسلامة المرورية للجميع.

‎وقال إننا نعمل في منظومة عمل موحدة وهدفها تحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة ونأمل بأن يكون "يوم بلا حوادث" استمرارية لجهود متصلة تبذلها الجهات المعنية بالدولة لتحقيق رؤية قيادة الدولة الرشيدة ومستهدفات التنمية المستدامة.

رابط المشاركة في المبادرة الوطنية "يوم بلا حوادث"

portal.moi.gov.ae/eservices/OtherServices/AccidentFreeDay.aspx?SC=89

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