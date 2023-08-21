كهرباء ومياة دبي تسجل براءة اختراع عن سائل كيميائي يعزز كفاءة أنظمة تخزين الطاقة

المصدر: البيان

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سجل مركز البحوث والتطوير التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي براءة اختراع جديدة عن سائل كيميائي يدعم أنظمة تخزين الطاقة ويعزز كفاءتها. ويحقق السائل المبتكر الثبات الحراري والكهروكيميائي، مما يجعله حلاً فعالاً وآمناً لعمليات أنظمة تخزين الطاقة، ومن أبرزها بطاريات أيونات الليثيوم وخلايا الوقود.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: "نعمل على تحقيق الرؤية والتوجيهات السديدة لسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، "أن دولة الإمارات تبادر دائماً لتكون في مقدمة دول العالم الساعية إلى صناعة مستقبل أكثر استدامة للبشرية من خلال الاستمرار في تنويع مصادر الطاقة مع التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة"، حيث قمنا بإطلاق عدد من المبادرات والمشاريع لتنويع مصادر الطاقة وتخزينها، وأبرزها مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية؛ ومشروع المحطة الكهرومائية في حتا؛ ومشروع "الهيدروجين الأخضر" باستخدام الطاقة الشمسية؛ ومشروعين تجريبيين لتخزين الطاقة باستخدام أنظمة بطاريات الليثيوم-أيون، وأنظمة بطاريات الصوديوم الكبريتية لتخزين الطاقة، وتعد من أولى مشروعات تخزين الطاقة على مستوى المؤسسات الخدماتية في المنطقة".

وأضاف معالي الطاير أن براءة الاختراع ترسخ مساعي الهيئة لضمان أمن واستدامة الطاقة وفق أعلى المعايير العالمية، وجهودها لتعزيز مكانة دبي كمركز عالمي للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر. ولفت معاليه إلى أنه في ظل تصاعد التحديات المتعلقة بأمن الطاقة حول العالم، تعمل الهيئة على تعزيز مؤشرات تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة دبي في قطاع الطاقة، من خلال دعم الأهداف الطموحة لدولة الإمارات لإيجاد حلول مستدامة لهذه التحديات، بالاعتماد على الابتكار والاستثمار في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة.

وتابع معاليه: "ترتكز استراتيجية الهيئة على إعادة صياغة دور المؤسسات الخدماتية ورقمنتها عبر تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتقنيات الإحلالية. ونعمل على تسخير الابتكار وأحدث التقنيات لتعزيز تميز الهيئة ومكانتها الريادية بوصفها من إحدى أفضل المؤسسات الخدماتية حول العالم."

من جانبه، أشار المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في الهيئة، إلى أن مجالات عمل المركز تتضمن "الطاقة الشمسية"، و"تكامل الشبكة الذكية"، و"كفاءة الطاقة"، و"المياه"، إضافة إلى تكنولوجيا الفضاء وتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة. ويشتمل المركز على مختبر خاص لتقنيات تخزين الطاقة، إضافة إلى مختبرات الروبوتات والطائرات بدون طيار، المواد المتقدمة، والتصنيع بالإضافة، ومختبرات للطاقة الشمسية ومختبر التسريع المصطنع للعمر الافتراضي، وغيرها.

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