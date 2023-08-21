10 آلاف منشأة في الشارقة مسجلة في نظام «أمان»

المصدر: (الشارقة - البيان)

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أعلنت شركة ساند لإدارة المرافق المتكاملة، تركيب أكثر من 612 جهاز أمان وتلقي أكثر من 740 طلب تسجيل جهاز في النصف الأول من العام الجاري، ليصل بذلك مجموع المنشآت المسجلة في نظام أمان إلى 10367 منشأة، وذلك بالشراكة والتنسيق مع هيئة الوقاية والسلامة بالشارقة وهيئة الشارقة للدفاع المدني، ما يسهم في تحقيق أقصى درجات الأمن والسلامة العامة في الإمارة وتحسين جودة الحياة وحماية الأرواح والممتلكات.

وقال عبدالله عبدالعزيز المدفع، مدير إدارة المشاريع: إن تركيب نظام «أمان» مؤشر حقيقي إلى مدى وعي الجهات والمنشآت بأهمية تركيب نظام أمان لحماية أفراد المجتمع من أخطار الحرائق على مدار الساعة، ضمن منظومة إنذار متكاملة ومزودة أحدث التقنيات الحديثة للإبلاغ الفوري في حالة نشوب الحريق أو الحالات الطارئة، مؤكداً سعيهم المستمر للوصول لجميع الجهات والمرافق التي ينطبق عليها قرار تركيب وربط نظام أمان لحماية المباني من الحرائق والحوادث في نهاية العام الجاري.

وأضاف: «تم إطلاق النظام الإلكتروني للتسجيل في «أمان» وتقديم الخدمات الذكية عبر الموقع كما يمكن للجمهور التواصل مع مركز التواصل في ساند والذي يقوم بدوره بتسهيل كل الخدمات للملاك ومديري المنشآت».

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