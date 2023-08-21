تفاهم بين «الإمارات للسرطان» و«ميديكلينيك» للارتقاء بالخدمات الصحية

المصدر: العين-البيان

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وقعت جمعية الإمارات للسرطان مع إدارة مستشفيات ميديكلينيك مذكرة تفاهم تضمنت التعاون والقيام برامج توعية وصحية للمجتمع وأفراده ودعم علاج المرضى، إلى جانب تنفيذ مشاريع مشتركة في مجال الرعاية الصحية وإطلاق الفعاليات والحملات التثقيفية، وذلك بحضور الشيخ الدكتور سالم بن ركاض العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية، وبيتر هوغريف غراهام مدير عام مستشفيات ميديكلينيك، كما حضر حفل التوقيع الذي أقيم في ميديكلينيك مستشفى شارع المطار أبوظبي عوض سالم الساعدي المدير التنفيذي للجمعية، والدكتور محمد السيد عبدالرحمن مدير تطوير الأعمال في الجمعية، وعدد من المسؤولين الإداريين في مستشفيات ميديكلينيك.

وأشاد كل من الشيخ سالم بن ركاض وبيتر بتوجيهات القيادة الرشيدة لجهة دعم جودة الرعاية الصحية وكفاءة القطاع الصحي في الدولة وفق أحدث المعدات والقدرات. مؤكدين أن توقيع مذكرة التفاهم بين الطرفين تندرج في إطار زيادة الوعي المجتمعي والتثقيف الصحي حول السرطان بأنواعه وتطوير الجانب الوقائي في مواجهة هذا المرض وسبل مكافحته والتعامل معه، وحرص جمعية الإمارات للسرطان ومستشفيات ميديكلينيك على مساعدة المرضى والمصابين وتقديم الخدمات والرعاية لهم وزرع الأمل في نفوسهم.

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