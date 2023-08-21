تركيب 297 عمود إنارة جديداً بالمنطقة الوسطى في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

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أنجزت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة مشروع إنارة شعبية زبيده مع الطريق المؤدي إلى الشعبية في المنطقة الوسطى، حيث قامت بتركيب 227 عمود إنارة مزود بكشافات موفرة للطاقة LED 80 W وتمديد كابلات نحاس 16 mm بطول 13500 متر بتكلفة تصل إلى مليون و200 ألف درهم.

كما تم إنجاز مشروع إنارة شعبية بن يولك في مدينة المدام بالمنطقة الوسطى، حيث تم تركيب 70 عمود إنارة مزود بكشافات موفرة للطاقة LED 80 W وتمديد كابلات بطول 3200 متر بتكلفة تصل إلى 500 ألف درهم.

وأكد المهندس خليفة محمد الطنيجي مدير إدارة المنطقة الوسطى بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن الهيئة تواصل جهودها لإنارة كل المناطق والشعبيات في المنطقة الوسطى وفق أفضل المواصفات والمعايير من خلال اختيار نوعية الإضاءة والكشافات التي تناسب كل منطقة.

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