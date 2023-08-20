خيالة شرطة دبي تُسير 790 دورية في مختلف المناطق

المصدر: البيان

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يلعب مركز شرطة الخيالة في شرطة دبي، دوراً مهماً في تعزيز الأمن والأمان في المجتمع، ومشاركة الدوريات الشرطية في بث الطمأنينة بين الناس، حتى أصبح جزءاً أساسياً من منظومة عمل الدوريات الأمنية على مستوى إمارة دبي.

وقال سعادة اللواء الدكتور خبير محمد عيسى العظب، مدير مركز شرطة الخيالة، إن شرطة دبي من أقدم الأجهزة الشرطية التي استخدمت الخيل في عملها، وذلك منذ سبعينيات القرن الماضي، كما حصلت على الاعتراف الدولي من قبل منظمة الخيول البريطانية، لتطبيقها أحدث أنظمة العمل في مجال تدريب المدربين بالمركز، وتدريب ‏الخيول، وتطبيق أحدث أنظمة الموارد البشرية والسلامة المهنية في مختلف الأقسام والشعب.

الحد من الجريمة

وبين اللواء العظب أن المركز يخدم هدفاً استراتيجياً رئيسياً هو الحد من الجريمة، نظراً لمهامه وأدواره الفعالة في إلقاء القبض على المتهمين والمطلوبين، وقدرة دورياته على السير في الأماكن الضيقة، والتي لا تستطيع الدوريات "المركبات" الوصول إليها، إلى جانب مساهمتها في تعزيز شعور الأفراد بالأمان وبث الطمأنينة بجولاتهم في مناطق الاختصاص، والمناطق الصناعية والتجارية والسياحية.

وبين اللواء العظب أن مركز شرطة الخيالة إلى جانب مهامه السابقة، فإنه يقوم بمهام التدقيق على المشبوهين والمركبات المشبوهة والمركبات المهجورة، وتأمين المنشآت الرياضية، وتدريب وتأهيل الفرسان والمرشحين والمُستجدين، وتقديم التدريب العلاجي لأصحاب الهمم.

790 دورية

وقال اللواء محمد عيسى العظب إن مركز شرطة الخيالة قام بتسيير 790 دورية خيالة في مختلف مناطق اختصاص مراكز الشرطة والمناطق الصناعية والتجارية والسياحية في النصف الأول من العام الجاري، نتج عنها ضبط 574 سيارة مطلوبة، و6 أشخاص مطلوبين، وتحرير 462 مخالفة مرورية، إلى جانب مهامه في تفعيل نقاط الاشتباه، والتدقيق على المشبوهين والمركبات المشبوهة، وتأمين المنشآت الرياضية.

وأوضح اللواء العظب أن خيالة المركز قاموا بتأمين 16 مباراة في النصف الأول من العام الجاري، بالإضافة إلى تمريرهم 71 معلومة أمنية إلى الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية ومراكز الشرطة.

شارك مع الخيالة

وفي سياق مُتصل، أشاد اللواء العظب بالمتطوعين في مبادرة "شارك مع الخيالة" التي تهدف إلى منح فرصة أمام أفراد المجتمع للتطوع والمشاركة مع فريق شرطة الخيالة، حيث شارك المتطوعون في تسيير 92 دورية مع فرق شرطة الخيالة في النصف الأول من العام الجاري.

106 فعالية

ومن جانبه، قال الرائد ضاحي الجلاف، نائب مدير مركز شرطة الخيالة بالوكالة إن المركز نفذ العديد من المبادرات في النصف الأول من العام الجاري ومنها مبادرة التدريب العلاجي لأصحاب الهمم، الملتقى الشتوي، ملتقى الربيع، تحقيق أمنية طفل، وغيرها من المبادرات والفعاليات الأخرى.

وبين الرائد الجلاف أن شعبة العروض والفعاليات قامت بالمشاركة والتنظيم في 106 فعالية في النصف الأول من العام 2023، منها المشاركة في 45 فعالية خارجية، و5 فعاليات داخلية، وتأهيل 9 فرسان لمختلف السباقات، والمشاركة في تنظيم 17 سباقاً، وتأهيل 20 خيلاً لمختلف الفعاليات، وتأهيل 10 خيول لمختلف السباقات، بينما قامت شعبة التدريب العلاجي بتدريب وتأهيل 5 خيول، وتدريب 79 من أصحاب الهمم بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع وهيئة تنمية المجتمع في النصف الأول من العام الجاري، وتقديم محاضرتين بالتعاون مع مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال.

وأشار الرائد الجلاف إلى أن مدرسة تدريب الفرسان قامت بتدريب 96 متدرباً، و22 آخرين على ركوب الخيل في الصحراء، وإيواء 12 خيلاً في النصف الأول من العام 2023.

إنجازات

وقال الرائد الجلاف إن من أهم إنجازات مركز شرطة الخيالة في النصف الأول من العام الجاري، تحقيق المركز الأول في بطولة التقاط الأوتاد الدولية، والمركز الأول في التقييم المؤسسي في شرطة دبي، والمركز الأول في تقديم الاقتراحات المقدمة والمطبقة، وتحقيق الرضا بنسبة 100% لدى أهالي الأطفال المشاركين في برنامج أصحاب الهمم، وتنفيذ 1120 حصة تدريبية للمستفيدين في جميع البرامج والمبادرات التدريبية، وتغطية جميع الفعاليات والمبادرات المجتمعية بنسبة 100%، وبلغ عدد المستفيدين من مبادرة أجيال الفروسية 153 مستفيداً.

100 خيل مؤهل

وقال الرائد الجلاف: إن المركز يمتلك 100 خيل مؤهلة ومدربة على أعلى مستوى، و يوجد في المركز أطباء بيطريون وطاقم من الممرضين للاهتمام بالخيول وعلاجها من الإصابات ومتابعة صحتها ووقايتها من الأمراض، والتأكد من سلامتها قبل النزول الميداني، وإعداد جداول للتحصين من الأمراض وغيرها، مما يؤدي إلى تعزيز قدرة الخيول وكفاءة أدائها في مختلف المهام، وبما يعزز من استمرارية خدمتها لسنوات أطول، وهو ما يحرص الطاقم الطبي على تأديته على أكمل وجه، مشيراً إلى أن من أهم برامج المركز في تأهيل الخيول: ترويض الخيل، تأهيل خيول الدوريات، تأهيل خيول مكافحة الشغب، تأهيل خيول التدريب العلاجي، تأهيل خيول سباقات القدرة، تأهيل خيول الطاعة، وغيرها من البرامج.

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