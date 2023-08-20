80 مبادرة مجتمعية وتطوعية نفذتها جمارك دبي خلال النصف الأول من العام الجاري

المصدر: البيان

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التزمت جمارك دبي في خطتها الاستراتيجية بتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية ليكون أكثر شمولية والقيام بأنشطة اجتماعية، صحية، بيئية، وطنية، خيرية، تطوعية للمساهمة في دعم القضايا التي تمس المجتمع، من أجل توحيد الجهود والتأسيس لرؤية أكثر شمولية في التعاون وتنسيق الأدوار بين مختلف الجهات الحكومية لتحقيق هدف الدولة في التنمية المستدامة، بما يتواكب مع خطة جمارك دبي الاستراتيجية 2021 - 2026.

ونفذت الدائرة 80 مبادرة مجتمعية خلال النصف الأول من العام الجاري استفاد منها حوالي 290 ألف مستفيد من كافة الفئات في المجتمع، وتنوعت مبادرات جمارك دبي خلال النصف الأول من العام 2023 لتشمل مبادرة سواعد الفرضة، سواعد أصحاب الهمم، فطور كبار المواطنين ، إلى جانب عدد من المبادرات الخاصة بالصحة البدنية والنفسية والورش التوعوية التي وجهت للموظفين والمجتمع.

كما تم توقيع اتفاقية مع مركز إرادة للعلاج والتأهيل، لتعزيز الوعي المجتمعي والتخفيف من الوصمة المجتمعية المقترنة بمرض الإدمان، هذا إضافة إلى ورش توعوية لطلبة المدارس، وللموظفين، ومبادرات رياضية مع الاحتفال بالأيام العالمية، حيث وجهت المبادرات لكافة أطياف المجتمع. وسخرت جمارك دبي جهودها في إطلاق مبادرات مجتمعية وتطوعية تعزز من الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع سواء كان من الطلاب، العمال، كبار السن، أصحاب الهمم، وذلك تماشياً مع توجهات ورؤية القيادة.

وقالت عنود عبدالله مدير قسم الخدمات الإبداعية والفعاليات والمسؤولية المجتمعية بإدارة الاتصال المؤسسي في جمارك دبي، عززت الدائرة من جهودها في دعم المبادرات المستدامة لاسيما المجتمعية منها هذا مع احداث الاختلاف والتنوع في تنفيذ المبادرات لتشمل كل ما هو مجتمعي خيري، تطوعي، انساني، صحي، بيئي، من أجل الوصول للهدف السامي في تعزيز التكافل الاجتماعي السائد في دولة الإمارات.

وأكدت مدير قسم الخدمات الإبداعية والفعاليات، على مدى التناغم والتوائم بين جمارك دبي وشركائها الاستراتيجيين في توحيد الجهود والتأسيس لرؤية أكثر شمولية في التعاون وتنسيق الأدوار بين مختلف الجهات الحكومية في دعم العمل المجتمعي وتعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية من خلال سلسلة من المبادرات المشتركة مع تلك الجهات.

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