شرطة أبوظبي تحقق أمنية طفلة بجولة في «سي وورلد»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أسعدت القيادة العامة لشرطة أبوظبي الطفلة ميثاء بتحقيق أمنيتها بالتجول بدورية السعادة في أول مدينة ترفيهية للأحياء البحرية «سي وورلد جزيرة ياس، أبوظبي» في إطار الاحتفاء بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني والذي يصادف 19 أغسطس سنوياً وذلك بالتعاون مع مؤسسة تحقيق أمنية.

وأكد العقيد ناصر عبدالرحمن الزعابي مدير مركز شرطة ياس بمديرية شرطة المناطق الخارجية خلال استقباله الطفلة ميثاء اهتمام شرطة أبوظبي بإسعاد المجتمع ودعم مثل هذه المبادرات المجتمعية والإنسانية لافتاً إلى التعاون المستمر مع مختلف المؤسسات الساعية إلى تمكين الطلاب سفراء الأمل ودمج أصحاب الهمم بمؤسسات المجتمع.

وأشاد محمد الزعابي الرئيس التنفيذي لمجموعة ميرال بجهود شرطة أبوظبي في تنفيذ المبادرة الإنسانية، مؤكداً الالتزام بتعزيز رفاهية المجتمع ودعم المبادرات الإنسانية.

وأشار إلى أهمية التعاون المستمر مع المؤسسات المتنوعة التي تهدف إلى تمكين الجيل الجديد ليكونوا منارات للأمل وتعزيز دور الأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة في المؤسسات المجتمعية، ويأتي هذا التعاون كجزء من استراتيجية المجموعة للمسؤولية المجتمعية.

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