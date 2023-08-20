شرطة دبي تخرج دورتي الاستجابة الأولى للحالات الطارئة للعنصر النسائي

المصدر: (دبي - وام)

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احتفلت القيادة العامة لشرطة دبي في مقر المدينة التدريبية بالروية بتخريج دورتي الاستجابة الأولى للحالات الطارئة الدفعة 75و76 للعنصر النسائي.

وأكد العميد مصبح سعيد الغفلي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ لشؤون الطوارئ حرص القيادة العامة لشرطة دبي بتوجيهات من معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي على تأهيل ورفع كفاءة مواردها البشرية في شتى المجالات العلمية والعملية، وذلك من خلال التدريبات الميدانية التخصصية التي تخدمهم في مجال عملهم وتمكنهم من أدائه بكل كفاءة واقتدار، وتزويدهم بالمحاضرات العلمية والتثقيفية التي تمنحهم فن التعامل مع الحالات الطارئة والجمهور.

وأوضح العميد الغفلي أن المرأة الإماراتية لعبت دوراً كبيراً في التنمية التي تشهدها الدولة في مختلف المجالات، ودوراً مميزاً في العمل الشرطي والعسكري والقيام بالمهام الصعبة وحماية الوطن، مشيراً إلى أن الخريجات استطعن الوصول إلى مستويات متقدمة في التعامل مع الحالات الطارئة بعد خضوعهن إلى تدريبات ميدانية ودراسة مناهج أكاديمية في هذا الشأن.

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