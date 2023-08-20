55.1 مليون مستفيد من «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» المعرفية

المصدر: دبي - البيان

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عملت كوادر العمل الإنساني ضمن مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» التي تندرج تحت محور نشر التعليم والمعرفة، وهي مؤسسة دبي العطاء، ومؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، وقمة المعرفة، وجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، ومنصة مدرسة للتعليم العربي الإلكتروني، والمدرسة الرقمية، ومكتبة محمد بن راشد، وجائزة محمد بن راشد للغة العربية، وتحدي القراءة العربي، على تحقيق مستهدفات هذا المحور، حيث سجل محور نشر التعليم والمعرفة خلال العام 2022 ارتفاعاً قياسياً في أعداد المستفيدين من مختلف المبادرات والبرامج المنضوية تحته بواقع 55.1 مليون إنسان فيما بلغ إجمالي حجم إنفاق مختلف المبادرات والمشاريع المعرفية والثقافية المنضوية ضمن هذا المحور 213 مليون درهم.

واستقطبت مبادرة تحدي القراءة العربي، في دورتها السادسة 22 مليون طالب وطالبة من 44 دولة، ليرتفع العدد في الدورة السابعة 2023 من التظاهرة القرائية الأكبر من نوعها باللغة العربية على مستوى العالم، إلى 24.8 مليون مشارك من 46 دولة.

كما شهد العام 2022 تدشين مكتبة محمد بن راشد، المنارة الثقافية الجديدة التي تهدف إلى تحفيز الشغف بالمعرفة، وضمان وصول الجميع إلى الكتب والموارد المعرفية المتميزة والخدمات عالية الجودة. وقد بلغ عدد زوار المكتبة في 6 أشهر أكثر من 300 ألف زائر من أفراد ومؤسسات ووفود رسمية ووفود إعلامية من داخل وخارج الدولة، إضافة إلى زيارات طلاب المدارس والكليات والجامعات.

اقتصاد المعرفة

وسجلت كوادر ومؤسسات مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية ضمن محور ابتكار المستقبل والريادة، نجاحات كبيرة من خلال مشاريع ومبادرات تسرع التوجه نحو اقتصاد المعرفة، ويندرج تحت هذا المحور: متحف المستقبل، ومبادرة مليون مبرمج عربي، ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وجائزة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب، وجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال، وجائزة محمد بن راشد آل مكتوم العالمية للمياه.

وسجل هذا المحور زيادة قياسية في عدد المستفيدين من برامجه ومشاريعه، حيث بلغ عددهم 4.6 ملايين شخص في العام 2022، فيما بلغ إجمالي حجم إنفاق مختلف المبادرات والبرامج المنضوية تحت هذا المحور 128 مليون درهم.

وفي العام 2022، خصصت المؤسسات والمبادرات المنضوية تحت هذا المحور العديد من البرامج الأكاديمية الداعمة لرواد الأعمال من الشباب في دولة الإمارات، حيث أطلقت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة حاضنة الأعمال الجديدة «كونسبت بلاس» لدعم مشاريع التكنولوجيا الرقمية.

وشارك أكثر من مليون شخص في مبادرة مليون مبرمج عربي، التي تشرف عليها مؤسسة دبي للمستقبل، وشهد العام 2022 افتتاح متحف المستقبل الذي استقبل في سنته التشغيلية الأولى أكثر من مليون زائر من 163 دولة، وما يزيد على ألف من الشخصيات العالمية والوزراء والمسؤولين والخبراء، بما في ذلك نحو 20 من قادة الدول ورؤساء الحكومات والوفود الرسمية.

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