عبدالله الفلاسي: إنجازات إماراتية رائدة في العمل الإنساني

المصدر: دبي - البيان

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أكد عبدالله علي بن زايد الفلاسي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، أن الإمارات، باتت منارة في العمل الإنساني، ووصلت أياديها البيضاء إلى جميع بقاع الأرض وقدمت العون والمساعدة لكل البشر.

وقال في كلمة بمناسبة اليوم العالمي للعمل الإنساني، إن الإمارات رسخت ثقافة العمل الإنساني وأصبحت أسلوب حياة منذ عهد القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وما زالت قيادة دولة الإمارات وشعبها يسيرون على النهج نفسه ويمدون أياديهم لكل شعوب الأرض ويقفون إلى جانب كل المحتاجين، ويبلسمون جراحهم ويغيثونهم.

وأضاف إن دولة الإمارات تقف في صدارة الدول المانحة وتسهم في تقديم العون والمساعدة خلال الأزمات الإنسانية، عبر مبادراتها المتميزة التي توفر الحلول الملائمة للحد من تداعيات الكوارث والأزمات على الناس. وأوضح الفلاسي أن الإمارات حققت إنجازات مهمة ورائدة في مجال العمل الإنساني، وتقوم بدور بارز في تنفيذ المشاريع والمبادرات الإنسانية التي وصلت إلى مختلف دول العالم، إذ يعد مبدأ مساعدة الآخرين والوقوف إلى جانبهم وتخفيف آلامهم ومد يد العون لهم أحد ركائز السياسة الخارجية لدولة الإمارات دون الالتفات لعرق أو لون أو دين.

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