تخريج 20 سفيراً للاستدامة من موظفي «كهرباء دبي» الشباب

المصدر: دبي - البيان

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ضمن برنامج «سفراء الشباب للاستدامة» الذي أطلقته هيئة كهرباء ومياه دبي بالتعاون مع معهد جامعة كامبريدج لريادة الاستدامة، تم تخريج 20 موظفاً وموظفة من شباب الهيئة كسفراء للاستدامة بعد استكمال ورشة العمل الثالثة من البرنامج، وذلك بحضور عدد من المسؤولين من هيئة كهرباء ومياه دبي ومعهد جامعة كامبريدج لريادة الاستدامة. ويهدف البرنامج إلى إعداد الجيل المقبل من قادة الاستدامة في الهيئة القادرين على دفع عجلة الاستدامة والاقتصاد الأخضر.

وبهذه المناسبة، أكد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة أن الهيئة تولي أهمية خاصة للشباب وتحرص على تمكينهم واستثمار قدراتهم وصقل مواهبهم ليكونوا الجيل القادم من قادة الاستدامة، ويواصلوا مسيرة التطور والتنمية التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة ويسهموا في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة للوصول إلى الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

وأضاف معالي الطاير: «نحرص في هيئة كهرباء ومياه دبي على دعم مسيرة التنمية المستدامة من خلال العديد من البرامج والفعاليات والدورات التدريبية التي تسهم في تحقيق رؤية الهيئة كمؤسسة رائدة عالمياً مستدامة ومبتكرة ملتزمة بتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2050.

ونحن على ثقة أن موظفي الهيئة من خريجي برنامج «سفراء الشباب للاستدامة» سيكون لهم دور مهم في دفع عجلة التنمية المستدامة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر المستدام في دولة الإمارات، حيث يدعم هذا البرنامج الرائد الذي ننظمه بالتعاون مع شركائنا في معهد جامعة كامبريدج لريادة الاستدامة، جهودنا خلال «عام الاستدامة» الذي تستضيف خلاله دولة الإمارات الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 28)».

من جانبها، قالت زوي أردن، مديرة البرامج في معهد جامعة كامبريدج لريادة الاستدامة: «يسعدنا العمل مع هيئة كهرباء ومياه دبي لابتكار هذا البرنامج الجديد الخاص بسفراء الاستدامة الشباب. يركز برنامجنا على بناء معارف الاستدامة وتعزيز المهارات القيادية، لدعم القادة الشباب في الهيئة.

وقد لفتتنا قدرات المشاركين والتزامهم بدعم أهداف الاستدامة للهيئة ودولة الإمارات بشكل عام. وتكتسب هذه المبادرة أهمية خاصة مع استعدادات دولة الإمارات لاستضافة الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 28).

ورشة

تضمنت ورشة العمل، التي استمرت لثلاثة أيام، العديد من الجلسات النقاشية والعروض التقديمية والدروس العملية والتجارب الشخصية لقادة في مجال الاستدامة نجحوا في تطوير حلول مبتكرة في مناطق مختلفة حول العالم.

وركزت الورشة على تعزيز أدوات المشاركين ومعارفهم في العمل المناخي، ليكونوا مساهمين فاعلين في الدورة الثامنة والعشرين من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP 28) التي تستضيفها دولة الإمارات في مدينة إكسبو دبي في نوفمبر المقبل، وتعد الأكثر إشراكاً للشباب في تاريخ مؤتمرات الأطراف المناخية العالمية.

واكتسب المشاركون العديد من المهارات التي تساعدهم على أن يكونوا قادة مؤثرين في مجال الاستدامة. برنامج وصممت الهيئة، بالتعاون مع معهد جامعة كامبريدج لريادة الاستدامة، البرنامج لمساعدة موظفي الهيئة الشباب على اكتساب العديد من المهارات القيادية ليكونوا سفراء فاعلين للاستدامة .

تضمنت ورشة العمل الثالثة العديد من الجلسات بمشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين في مجال الاستدامة، وناقشت الجلسات موضوعات متنوعة شملت الشخصية القيادية، وتحسين المهارات الشخصية وتحقيق الأهداف، ووضع وتنفيذ خطة العمل، والاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي والرقمنة لتحقيق الاستدامة، وقيادة الابتكار باستخدام التقنيات الناشئة. كما ناقشت ورشة العمل الدروس المستفادة من الورشتين الأولى والثانية.

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