حاكم عجمان يتقبل تعازي حاكم الفجيرة ونائب حاكم الشارقة في وفاة الشيخ سعود النعيمي

المصدر: وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان صباح اليوم أخاه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة الذى قدم لسموه التعازي في وفاة المغفور له "بإذن الله" الشيخ سعود بن عبدالله بن راشد النعيمي، بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، وذلك في خيمة العزاء في منطقة الحميدية بعجمان.

كما تلقى صاحب السمو حاكم عجمان وسمو ولي عهد عجمان التعازي من سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة ومن الشيخ راشد بن حمد الشرقي رئيس هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام والشيخ مكتوم بن حمد الشرقي.

وتقبل واجب العزاء إلى جانب سموهما ، إخوان الفقيد، الشيخ حميد بن عبدالله النعيمي، والشيخ محمد بن عبدالله النعيمي والشيخ راشد بن عبدالله النعيمي. كما تقبل العزاء أبناء الفقيد، الشيخ عبد العزيز بن سعود النعيمي، والشيخ عبد الله بن سعود النعيمي وعدد من شيوخ النعيمي الكرام.

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