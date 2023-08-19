رئيس الدولة يشهد انطلاق معرض المياه والطاقة في المتحف العلمي بأديس أبابا

المصدر: أديس أبابا - وام

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شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، انطلاق فعاليات «معرض المياه والطاقة» الذي افتتحه الدكتور آبي أحمد رئيس وزراء جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، أمس، في مجمع المتحف العلمي في العاصمة أديس أبابا.. وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه لإثيوبيا.

وزار سموه عدداً من المنصات المشاركة في المعرض، وتبادل أطراف الحديث مع القائمين عليها، واستمع منهم إلى أحدث المشاريع والمبادرات التكنولوجية المبتكرة التي يعرضونها في مجالات المياه والطاقة، والتي تسهم في استدامة الموارد والحفاظ على البيئة وخدمة التنمية.. وتمنى سموه للمشاركين التوفيق في تحقيق الأهداف المرجوة.

كما قام صاحب السمو رئيس الدولة بجولة في عدد من أقسام المتحف ومرافقه، وأبدى إعجابه بطرازه المعماري الذي يحافظ على البيئة، ويجسد الاهتمام بقضية الاستدامة، وما يمثله من قيمة علمية خاصة في المجال التكنولوجي. يذكر أن المتحف العلمي الذي يستضيف معرض المياه والطاقة جرى افتتاحه خلال شهر أكتوبر عام 2022، ويتكون من مبنيين لأغراض متعددة، ويحتوي على قاعات مخصصة للمعارض العلمية والفنية الدائمة والموقتة، فيما ترمز القبة الدائرية للمتحف إلى التطور العلمي الدائم والحكمة الإنسانية.. واعتمد في تصميمه نمطاً معمارياً حديثاً وصديقاً للبيئة، حيث تغطي نحو 80% من مساحته أكثر من 4000 شجرة ونبتة، وجهز بنظام مستدام لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.

رافق سموه خلال زيارة المعرض.. سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي علي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، ومحمد سالم الراشدي، سفير دولة الإمارات لدى إثيوبيا.

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