حاكم عجمان وولي عهده يتقبلان التعازي بوفاة سعود النعيمي

المصدر: عجمان - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تقبّل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، عصر أمس، التعازي في وفاة المغفور له الشيخ سعود بن عبدالله بن راشد النعيمي، وذلك في خيمة العزاء في منطقة الحميدية بعجمان.

فقد استقبل سموهما المعزين من الشيوخ ورؤساء ومديري الدوائر الحكومية وكبار المسؤولين والوجهاء وأعيان البلاد والمواطنين والمقيمين الذين أعربوا عن صادق العزاء والمواساة لسموهما وشيوخ آل النعيمي.. سائلين العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وتقبل واجب العزاء إلى جانب سموهما، إخوان الفقيد، الشيخ حميد بن عبدالله النعيمي، والشيخ محمد بن عبدالله النعيمي، والشيخ راشد بن عبدالله النعيمي. كما تقبل العزاء أبناء الفقيد، الشيخ عبد العزيز بن سعود النعيمي، والشيخ عبد الله بن سعود النعيمي وعدد من شيوخ النعيمي الكرام.

صلاة الجنازة

وكان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، قد أديا عقب صلاة الجمعة، أمس، في مسجد الشيخ زايد بمنطقة الجرف في عجمان، صلاة الجنازة على جثمان المغفور له الشيخ سعود بن عبدالله بن راشد النعيمي، الذي انتقل إلى جوار ربه يوم أول من أمس. وأدى الصلاة إلى جانب سموهما، سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي، نائب حاكم عجمان، والشيخ سعيد بن راشد النعيمي، والشيخ صقر بن راشد النعيمي، والشيخ حمدان بن راشد النعيمي.

وشيع جثمان الفقيد عقب الصلاة إلى مقبرة عجمان، حيث ووري الثرى.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز