«مطر صيف» مبادرة تنعش زوار الحدائق

المصدر: دبي- سعيد الوشاحي - تصوير- عبدالله المطروشي

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أضفت فعالية «مطر صيف» التي تنظمها بلدية دبي بالتعاون مع فرجان دبي والإدارة العامة للدفاع المدني بدبي أجواء من البهجة والمتعة لزوار حديقة بحيرة البرشاء، والتي استقبلت زوارها منذ يوم الأربعاء الماضي بفعاليات متنوعة واستثنائية، ومنحت الأطفال وعائلاتهم فرصة للاستمتاع بالأجواء الماطرة الاصطناعية التي قدمتها مجاناً للجمهور، وتستمر الفعالية حتى تاريخ 20 أغسطس الجاري في حديقة البرشاء، ومن ثم ستنظم الفعاليات في حديقة الورقاء 3 بين 23 و27 أغسطس من الساعة الرابعة والنصف وحتى الساعة العاشرة مساءً، وأيام العطلة حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

أنشطة مائية

وتضمّ الفعالية الصيفية أنشطة مائية كالمطر الاصطناعي، وفقرات الصابون الثلجي وأحواض السباحة، وفعاليات وورش ترفيهية ورياضية للأطفال كفقرة الطبل الأفريقي، إضافةً إلى عرض منتجات فرجان دبي، كما تضم عدداً من المطاعم والمقاهي التي ستقدم مختلف أنواع الأطعمة والمشروبات، كما توفر خيام استراحة مكيّفة للأهالي غير الراغبين في السباحة للبقاء مع أبنائهم ومتابعتهم خلال الأنشطة الترفيهية المتنوعة.

وقالت علياء الشملان مؤسس ومدير مبادرة فرجان دبي: «إن المبادرة تُعدُّ خياراً ترفيهياً للأطفال في الجو الحار، وتسهم في تفعيل دور الحدائق في المواسم الهادئة عبر تنظيم فعاليات مائية ومسابقات متنوعة، كما تُعدُّ المبادرة فرصةً لأصحاب المشاريع والمطاعم التي سوف تستقبل الزوار إلى جانب الفعاليات الترفيهية»، لافتة إلى أن مبادرة «مطر صيف» تشهد زخماً وإقبالاً كبيرين من العائلات وأطفالهم، الذين حرصوا على الحضور للاستمتاع بالأجواء التي تقدمها وتجربة الألعاب المائية المتنوعة التي تمنح الأطفال تجربة لا تنسى.

رياضة ومرح

وأضافت: «تتميز الفعالية بمسابقات مبتكرة للأطفال، حيث تمزج بين الرياضة والمرح وتنمية القدرات الذهنية للأطفال المشاركين، ويصاحبها عروض في الحديقتين لمشاريع أهالي الأحياء، بما يشجع الأسر على تنفيذ مبادرات مبتكرة تجمع البعدين الاقتصادي والإنساني، وتنسجم مع تقاليد الفريج والموروث الشعبي الإماراتي»، مشيرة إلى أن المبادرة تساعد الأسر في تحقيق الاستثمار الأمثل لأوقات الأطفال، حيث تعدُّ هذه الفعالية امتداداً للأنشطة المعرفية والترفيهية والمهرجانات التي يجري تنظيمها بالتعاون بين فرجان دبي وبلدية دبي، والتي أثمرت نجاحاً متكاملاً، وأسهمت في ترسيخ أواصر التلاحم بين أبناء دبي، وتعزيز الروابط الأسرية والمجتمعية ومستوى الرفاه وجودة الحياة.

وتسعى «فرجان دبي» بصفتها مؤسسة اجتماعية إلى تمكين المجتمعات المحلية في الأحياء السكنية في دبي وتعزيز التواصل والثقة بينها وبين المؤسسات الحكومية والخاصة، وذلك عبر تحفيز روح التطوع والمساهمة المجتمعية لخلق حراك مجتمعي يرتقي بجودة الحياة، ويعزز السلوكيات والقيم الإيجابية في المجتمع.

التواصل المجتمعي

وتهدف «فرجان دبي» إلى ترسيخ قيم التكافل والتواصل المجتمعي بين الأحياء، ودعم جهود الجهات الحكومية، إلى جانب تكريس القيم التراثية والسنع الإماراتية، وتعزيز الهوية الوطنية لدى الأبناء، وتسليط الضوء على الأماكن المميزة في كل فريج، والكشف عن مواهب وأصحاب التخصصات لتقديم المساعدة كلٌّ في مجال تخصصه، وبناء علاقة مستدامة بين الجيران، واكتشاف المشاريع المنزلية، وأصحاب المواهب، ونشر التوعية بين أهالي المنطقة بما يخص البيئة والصحة والفعاليات المجتمعية، وتوفير معلومات تهم القاطنين، وترسيخ العادات والتقاليد عبر إشراك أهل الفريج بالاحتفالات الوطنية والمناسبات الشعبية، ومساعدة أهل الفريج بتوفير الإجابات عن استفساراتهم.

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