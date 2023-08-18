مجالس شباب أبوظبي يطلق مبادرات لخدمة الهوية والاستدامة

المصدر: أبوظبي -وام

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نظَّم مجلس أبوظبي للشباب، «ملتقى مجالس شباب أبوظبي» الملتقى الأول لمجالس الشباب المؤسَّسية في إمارة أبوظبي، تزامناً مع اليوم العالمي للشباب.



شارك في الملتقى جميع مجالس الشباب المؤسَّسية في إمارة أبوظبي وعددها 79 مجلساً من القطاع الحكومي وشبه الحكومي والخاص بهدف تشجيع التعاون بين المجالس وتعزيز دور الشباب في رسم مستقبل الإمارة.

وتتألف المجالس من أعضاء يملكون خبرات متنوِّعة تخدم مسيرة التنمية الوطنية.



بدأ الملتقى بكلمة لوزارة الثقافة والشباب ألقاها ماجد عيسى النعيمي مستشار برامج ومشاريع ملف الشباب،حثَّ فيها الشباب على العمل والاجتهاد في خدمة الوطن وتحقيق تطلُّعات القيادة الرشيدة.



واستعرض محمد الواحدي رئيس مجلس أبوظبي للشباب الخطة الاستراتيجية للمجلس في دورته الحالية، وأعلن عن إطلاق عدد من المبادرات الاستراتيجية التي تخدم المجتمع في مجالات الهُوية الوطنية والاستدامة والمهارات والتعلُّم وسوق العمل.



وتضمَّن الملتقى جلسة حوارية شاركت فيها الدكتورة خديجة الحميد مدير إدارة الحياة الطلابية والأستاذ المشارك في أكاديمية ربدان، وأحمد التميمي الاختصاصي الرئيسي في وحدة التمكين في دائرة التنمية الاقتصادية ولطيفة المنصوري عضو برنامج مندوبي الشباب لمؤتمر الأطراف «COP 28» ورئيس مجلس شباب هيئة البيئة.



وناقشت الجلسة الدروس والرسائل والنصائح الموجَّهة للشباب في الأسرة والمجتمع وريادة الأعمال والاستدامة.



ودعا سعادة أحمد طالب الشامسي الرئيس التنفيذي لمؤسَّسة الإمارات في كلمته للتمسُّك بالقيم والعادات والتقاليد والسعي لخدمة فئات المجتمع كافَّة.



وأُقيم على هامش الملتقى معرضٌ للصور النادرة التي شملت قادة دولة الإمارات في فترات شبابهم، ونظَّم المعرض مجلس شباب الأرشيف والمكتبة الوطنية.

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