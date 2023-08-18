قائد شرطة عجمان يتفقد مركز الحميدية

المصدر: عجمان- البيان

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تفقد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان مركـز شرطة الحميدية الشامل، يرافقه العميد عبدالله سيف المطروشي مدير عام العمليات الشرطية، والعقيد أحمد راشد السويدي مدير مكتب القائد العام، وذلك وفق برنامج التفتيش الزمني للاطلاع على سير إجراءات العمل والوقوف على الاحتياجات ومتطلبات التطوير والتحديث، تحقيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة إلى تقديم كافة الخدمات الإدارية وفق معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

وبدأ بتفقد مركـز شرطة الحميدية الشامل بحضور العقيد يحيـى خلف المطروشي رئيس مركز شرطة الحميدية الشامل وعدد من ضباط المركز، اطلع خلالها على إنجازات أقسام المركز مشيداً بالجهود البارزة للأداء المتميز والحرفية في العمل، كما اطلع على مختبر الابتكار مشيداً بالتجهيزات الحديثة والتقنيات الداعمة للابتكار في المختبر، كما تفقد إجراءات استقبال البلاغات ومتابعتها، وأبرز الإحصائيات والمؤشرات ونتائج الأداء في التحول الذكي للخدمات وإسعاد المتعاملين، والبرامـج والآليـات التي استحدثها المركز للتطوير والتحديث.

وفي نهاية الجولة عقد اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي اجتماعاً مع ضباط مركز شرطة الحميدية الشامل لتوجيه التوصيات بشأن ما تم الاطلاع عليه في الجولة التفتيشية، تعزيزاً لتطوير أنظمة العمل المتبعة في المركز، وتقديم الخدمات للمتعاملين بكافة الوسائل الكفيلة لإنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر خلال فترة زمنية قياسية من خلال تحديث العمليات والإجراءات، سعياً لرفع رضا المتعاملين وتحقيق سعادتهم، وأشاد سعادته بالإنجازات المقدمة، ووجه بضرورة بذل كل الجهود الممكنة لحماية الأرواح والممتلكات، وحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة.

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